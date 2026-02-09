Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se ha votado en el municipio más pobre de Aragón: estos son los resultados

Tanto PP como PSOE han perdido votos respecto a las elecciones de 2023

La localidad de Ricla

La localidad de Ricla / Ayuntamiento de Ricla

Luis Alloza

Zaragoza

El municipio de Ricla, en la comarca de Valdejalón, es el pueblo más pobre de Aragón. Esta localidad de Zaragoza tiene una renta media bruta de 20.149 euros por habitante y 17.113 euros de renta media disponible. Son más de 17.000 euros menos de renta que la localidad más rica de la comunidad, Villanueva de Gállego. En ambos. los resultados electorales fueron muy similares este pasado 8F.

En el conjunto de la comunidad, en estas últimas elecciones de Aragón 2026, el PP se ha alzado con la victoria pese a perder dos escaños de representación en las Cortes de Aragón. Las encuestas acertaron con el resultado del PSOE, que perdió cinco representanes desde los 23 diputados obtenidos en 2023. El gran triunfador de la noche electoral fue sin duda Vox, que duplicó su fuerza en el Parlamento de Aragón hasta los 14 diputados; también CHA, que también multiplicó sus apoyos hasta los 6 representantes.

En Ricla, el ganador anoche fue también el PP con 304 votos, el 34,74% de los votos emitidos; en segundo lugar, a menos de 40 sufragios de distancia, terminó Vox (267 votos, el 30,51%). En tercer lugar terminó el PSOE, con 184 votos y el 21,02% del total. A mucha distancia ya se situaron CHA (46 votos), Podemos (19 votos) y SALF (17 votos). En el otro extremo de renta, en Villanueva de Gállego, el orden final los partidos fue igual en los cuatro primeros puestos.

Hace tres años, la fotografía fue sensiblemente diferente. También el Partido Popular fue la fuerza más votada con 409 (un centenar más que en el 8F), pero el PSOE, segunda fuerza, se quedó solo a 50 papeletas de distancia (359 votos). Ambos se han dejado apoyos por el camino este 2026, mucho más los socialistas. Vox en aquella ocasión fue tercera fuerza con 109 votos, por lo que ha más que duplicado su fuerza en Ricla en solo tres años. CHA (30 votos), Podemos (26 votos) y Existe (21 votos) completaron la lista.

