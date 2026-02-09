Ni Vox ni CHA: el otro partido 'ganador' de las elecciones en Aragón es un completo desconocido

Las elecciones autonómicas de Aragón ha tenido al PP de Jorge Azcón como ganador, aunque ha perdido dos escaños respecto al 2023. El verdadero triunfador de la primera ida adelantada a las urnas ha sido Vox, que ha logrado duplicar su número de representantes en las Cortes de Aragón logrando hasta 14 diputados. La presencia de Santiago Abascal durante casi un mes en la comunidad ha dado un gran empujón a la candidatura de Nolasco, que ha multiplicado sus apoyos en Zaragoza, Huesca y Teruel.

CHA podría considerarse el otro ganador de la noche electoral del 8 de febrero. Jorge Pueyo celebró eufórico junto al resto de militantes el mejor resultado del partido en los últimos 20 años. "Somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha", afirmó el propio candidato que logró con su discurso convencer al electorado más a izquierda del PSOE y tendrá el doble de representantes que en la última legislatura con seis diputados. Por lo tanto, se puede decir que CHA es el único partido de izquierdas que ha salido reforzado del adelanto electoral en Aragón.

Josema Molina

Aunque no le dio por muy poco para conseguir un escaño, Se Acabó la Fiesta (SALF) consiguió 17.896 votos en su primera participación en las elecciones autonómicas rozando los registros de IU-Sumar (19.300). Unos números inferiores a los 26.512 votos que Alvise Pérez logró en los comicios europeos de 2024. El eurodiputado también ha pasado gran parte de la campaña en Zaragoza apoyando la candidatura de Cristina Falcón.

El doble que Podemos en Teruel

Muchos más alejados de los grandes focos se encuentran los partidos minoritarios que se han presentado a las elecciones de Aragón. Solo una de las formaciones ha logrado mejorar considerablemente sus resultados respecto a 2023 e incluso ha sido capaz de superar en algunos puntos de la comunidad al PAR o Podemos, que han sufrido un completo descalabro en las urnas.

Escaños en Blanco ha logrado 4.147 votos en Aragón, cifras muy superiores a los resultados de 2023 cuando logró solamente 2.769 apoyos. "Muchas gracias a los más de 4.200 votantes. Hemos superado al PAR en Zaragoza capital y nos hemos quedado a 2.000 votos de Podemos, sin medios, sin financiación. Solo hemos subido desde el 2023 CHA, Vox y nosotros. Esto es posible gracias a todas las personas que nos apoyáis", ha escrito Escaños en Blanco en su cuenta de Twitter, actual X.

El partido, cuyo objetivo es no tomar posesión del cargo y dejar el escaño vacío como su nombre dice si lograse representación en las Cortes de Aragón, consiguió 2.425 votos en Zaragoza, es decir, el 0,7% de los votos. Mientras, el PAR solamente consiguió el apoyo de 2.365 votantes en la capital aragonesa. Otro partido que ha sucumbido con fuerza a la subida de Escaños en Blanco ha sido Podemos en Teruel. El partido minoritario logró convencer a 113 personas en la capital turolense mientras que Podemos solo consiguió 55 votos, uno más que PACMA.

"Como curiosidad, hemos superado en votos a Podemos (más que duplicado, de hecho) en Teruel capital. Insistimos: sin una sola aparición en medios, ni siquiera cuando la Junta Electoral aceptó nuestra denuncia contra RTVE por falta de pluralidad política", ha concluido Escaños en Blanco su valoración sobre los resultados en las elecciones autonómicas de Aragón de 2026.

Las propuestas de Escaños en Blanco

Escaños en Blanco es un partido político completamente desconocido para la gran mayoría de la población, pero es un habitual de todos los comicios en España. Dentro de su página web, la formación política explica las tres razones por las que creen que dejar los escaños vacíos es buena idea.

Para poder emitir un voto de rechazo a los políticos que dicen representarnos y al sistema perverso que sirve para elegirles Para no tener que pagar sueldos y dietas a políticos que no queremos mantener. No con mi voto. Para restar poder político a una partitocracia que hace mucho tiempo que dejó de mirar por la ciudadanía

Los tres principales candidatos de Escaños en Blanco a las elecciones de Aragón han sido Teresa Lou, por Huesca, Diego Loreta, por Zaragoza, Víctor Manuel Sanroma, por Teruel.