Vox Murcia califica de "barbaridad" que "se desperdicie el agua del Ebro" e insta a Azcón a "rectificar públicamente"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha tildado de "barbaridad" que "se desperdicie el agua del Ebro" y ha solicitado al PP que inste a su máximo dirigente en Aragón, Jorge Azcón, a "rectificar públicamente" su postura sobre esta infraestructura.

Antelo se ha referido en concreto a las declaraciones de Azcón en las que afirmó que "no habrá trasvase del Ebro" mientras él sea presidente de la comunidad autónoma.

El líder de Vox en Murcia ha calificado de "auténtica barbaridad" esta postura y ha solicitado al PP que "diga claramente qué está haciendo con un interés nacional como es el trasvase y con todos y cada uno de nuestros ríos", al tiempo que le ha instado a que "que le pida explicaciones a Azcón y que le diga claramente que rectifique públicamente".

A este respecto, Antelo ha denunciado "la falta de una política nacional del agua y el bloqueo permanente a las infraestructuras hidráulicas".

"En Aragón, el agua del río Ebro acaba en el mar sin que ni siquiera los propios aragoneses puedan aprovecharla por falta de infraestructuras hidráulicas", ha afirmado el presidente de Vox en Murcia, tras reclamar "la interconexión de cuencas y una gestión solidaria del agua".

"Queremos llevar el agua de donde sobra a donde hace falta, como en la Región de Murcia", ha agregado.

Aragón y Vox

Por otro lado, Antelo ha destacado el "avance" de su formación política en Aragón, donde ha obtenido 14 escaños en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, el doble que en los últimos comicios.

"La respuesta de los aragoneses ha sido clara: quieren más Vox y quieren más voz para el sentido común", ha dicho Antelo, que ha destacado que este crecimiento se ha producido "pese a toda la maquinaria política y mediática del bipartidismo".