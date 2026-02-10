Aragón capta casi 46 millones del Perte del coche eléctrico para la gigafactoría, Leapmotor y su proveedor de Borja

Aragón vuelve a situarse en el centro del nuevo mapa industrial del automóvil. La última convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, ha adjudicado 45,8 millones de euros a cuatro proyectos estratégicos que se están implantando en la comunidad autónoma, repartidos entre subvenciones directas y préstamos en condiciones preferentes. Son iniciativas vinculadas a la gigafactoría de baterías que ya se construye en Figueruelas y a la producción de la marca china Leapmotor en la fábrica automovilística de Stellantis, ubicada en esta misma localidad zaragozana, así como a un proveedor clave de su cadena de suministro que se asentará en Borja. Todo un espaldarazo público para unas inversiones que movilizarán conjuntamente más de 185 millones.

En concreto, las iniciativas aragonesas han logrado captar 45.824.658 euros, de los que 34.069.779 euros corresponden a subvenciones directas y 11.754.879 euros a préstamos, según la resolución provisional del ministerio. La convocatoria, gestionada a través de la empresa pública Sepides, está destinada a proyectos que refuercen la cadena de valor del vehículo eléctrico en España.

El volumen de ayudas consolida a Aragón como uno de los territorios mejor posicionados en el reparto de este programa, que está sufragando con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. La resolución provisional, evaluada a finales de enero, certifica así el respaldo público al proceso de metamorfosis que vive la industrial del automóvil en Aragón, que ahora ha entrado en su fase decisiva.

La gigafactoría, el principal adjudicatario

El mayor volumen de ayudas se concentra en el proyecto de Contemporary Star Energy (CSE), la empresa conjunta creada por la china CATL y Stellantis para construir la gigafactoría de baterías junto a la planta automovilística de Figueruelas. El proyecto ha obtenido 23,1 millones de euros en subvenciones y más de 5 millones en préstamos, dentro de un plan de inversión que supera los 111 millones solo en esta fase vinculada a sostenibilidad y eficiencia energética.

Las ayudas del Perte se destinan a consolidar una planta concebida como fábrica neutra en carbono, con un consumo mayoritariamente renovable y una capacidad de producción de 50 GWh, suficiente para abastecer hasta un millón de vehículos eléctricos al año. La gigafactoría, cuya primera fase de producción prevé iniciarse a finales de 2026, está llamada a convertirse en la mayor inversión industrial en Aragón en más de cuatro décadas.

Leapmotor acelera su despliegue desde Zaragoza

El segundo gran beneficiario de la última convocatoria del Perte Vec en Aragón es LPMIB Automotive Spain, la filial industrial creada por el fabricante chino Leapmotor para su implantación productiva en España. La compañía ha logrado dos adjudicaciones que suman más de 7 millones de euros en subvenciones y 3 millones en préstamos.

Por un lado, para el proyecto que impulsa en Mallén para el montaje de baterías de alto voltaje, que recibe 2,3 millones en ayudas directas y 1,8 en financiación. Por otro, para la iniciativa registrada en Figueruelas, centrada en eficiencia energética y adaptación industrial de los procesos productivos, que suma otros 4,4 millones en primas y 1,4 en créditos.

Estas inversiones acompañan el desembarco de Leapmotor en la planta de Stellantis, donde está previsto que a finales de 2026 se empiecen ensamblen sus primeros vehículos eléctricos de su modelo B10 para el mercado europeo. La constitución de la filial española, los movimientos de proveedores y ahora la adjudicación del Perte confirman que el proyecto ha pasado de la fase discreta a una implantación industrial plenamente respaldada.

Borja, proveedor estratégico del Leapmotor B10

El tercer vértice del triángulo industrial se sitúa en Borja, donde Lieder Automotive ha logrado 4,2 millones de euros en subvenciones y más de 3,2 millones en préstamos para desplegar nuevas líneas de producción robotizadas de componentes del vehículo eléctrico.

La empresa, participada por la vasca Fagor Ederlan (Mondragón Corporación) y el grupo chino Duoli Technology, producirá la estructura del Leapmotor B10, con un arranque previsto para agosto de 2026 y una plantilla inicial de unos 120 trabajadores, que crecerá progresivamente hasta superar los 170 empleos. El proyecto supone la reactivación de una planta cerrada desde 2019 y consolida a Borja como pieza clave del nuevo ecosistema industrial ligado a Figueruelas.

En conjunto, las ayudas del Perte Vec certifican el desembarco industrial chino en Aragón, con proyectos que van dando pasos decididos para materializarse. Baterías, ensamblaje de vehículos y componentes avanzados confluyen en un radio de pocos kilómetros, con el respaldo del Gobierno de España y la implicación directa de grandes multinacionales.