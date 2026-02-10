Aragón retira del mercado la leche de fórmula afectada por una toxina que ha dejado a cinco bebés ingresados en España

Aragón ha retirado del mercado todas aquellas unidades de leche de fórmula que pertenecían a los lotes afectados por la toxina cereulida. La decisión llega tras conocerse que la bacteria genera náuseas y vómitos. De hecho, el consumo de este producto infantil ha dejado cinco bebés ingresados en España, según reveló el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de la DGA indican que ninguno de los afectados es de la comunidad. A los ingresados se suman otros tres niños del país que han presentado los mismos síntomas.

Según informó el ECDC, en enero se retiró del mercado este producto tanto en la Unión Europea (UE) como fuera de ella. Además de medida, Aragón ha puesto carteles en los puntos de venta para informar a los consumidores de esta retirada del producto que se encontraba en los lotes afectados. Con todo, se incide en que ninguno de los bebés ingresados son de la comunidad.

El boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) aclara además que "ninguno de los casos (8 en total) ha sido confirmado por el laboratorio", por lo que no ha sido posible "establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo".

Sin embargo, los casos se extienden más allá de España. Según informa el ECDC, en Francia ingresaron once niños por estos mismos síntomas tras consumir el producto infantil, pero estos "ya se recuperan en sus casas". En Reino Unido se han detectado 36 bebés con la misma sintomatología tras consumirla, y a ellos se suman otros cinco casos confirmados en Bélgica. De igual forma, las autoridades de Dinamarca han recibido informes sobre menores que han tenido naúseas y vómitos una vez ingerido este producto infantil.

Los síntomas: náusesas y vómitos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) publicó el 4 de febrero una alerta por la presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, en leches de fórmula infantiles que procedían de Francia. A través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), la Aesan tuvo conocimiento de un aviso que fue trasladado por las autoridades sanitarias francesas sobre la posible presencia de cereulida en dos productos: el Babybio Caprea 1 y el Babybio Optima 1.

En concreto, los lotes afectados son el Babybio Caprea 1 de la marca Babybio con una fecha de caducidad 28/07/2027 y del 17/09/2027; y el Babybio Optima 1 con fecha de caducidad 01/10/2027. La información se trasladó a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. El objetivo era verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por ahora, la Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados que se abstengan de consumirlos, ya que pueden causar náuseas, vómitos y diarrea.

Otras retiradas

El 7 de enero, la Aesan ya informó de que Nestlé había retirado, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta del pasado 12 de diciembre por la posible presencia de cereulida en su producto NIDINA 1.

El 21 de enero, la compañía Lactalis Nutrición Iberia comunicó la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en las farmacias y en la gran distribución, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores. Esta retirada se produjo tras la alerta emitida por la asociación profesional de Francia de nutrición infantil relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles.

Estas retiradas preventivas comenzaron en diciembre de 2025 y continuaron este enero de 2026 como medida de salud pública. El ECDC informó de que estas afectan a distintos lotes, productos y marcas a escala global, con artículos que se venden tanto en Europa como en otros países del mundo.

Por el momento, el ECDC está monitoreando el evento y brindando asesoramiento y orientación científica para apoyar las investigaciones nacionales, a la vez que facilita el intercambio oportuno de información entre países. Este trabaja junto a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea para garantizar una respuesta coordinada y eficaz a este evento multinacional.

La cerulida y los vómitos repentinos

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas desde su ingesta. En los bebés más pequeños, puede alterar del equilibrio sódico del organismo y provocar otras como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Noticias relacionadas

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea después de consumir la fórmula infantil incluida en la retirada, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud. Si los síntomas son graves, como la deshidratación o los vómitos persistentes, se debe acudir a urgencias. Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.