Así quedaría el Ayuntamiento de Zaragoza si las elecciones hubieran sido municipales: un partido entra y otro sale

Si las elecciones autonómicas del 8F en Aragón hubieran sido municipales, la representación en el Ayuntamiento de Zaragoza sería hoy bien distinta. Con partidos que volverían a la casa consistorial y otros que tendrían que hacer las maletas.

Tras el periodo de encuestas y porras llega ahora el turno de trasladar los resultados autonómicos a las instituciones. En el caso del consistorio, tanto el PP como el PSOE perderían fuerza en favor de Vox, mientras que Zaragoza en Común desaparecería para dar paso a CHA. La formación aragonesista volvería a tener representación después de que en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 se quedara sin asiento, 24 años después de que en 1995 accediera por primera vez al ayuntamiento con Antonio Gaspar y Pilar López como concejales.

Atendiendo a los votos obtenidos en Zaragoza capital el pasado 8F, CHA alcanzaría el 11% de los votos y entraría directamente al consistorio con cuatro concejales. En su última legislatura fueron tres.

Zaragoza en Común, que se hizo hueco en el consistorio por todo lo alto en 2015 alzándose con la Alcaldía y Pedro Santisteve como alcalde del cambio, desaparecería. Se confirma así una tendencia a la baja que ya quedó más que reflejada en las anteriores elecciones municipales de 2023. En los comicios de 2019 la izquierda se presentó dividida y ZeC pasó de los nueve concejales de 2015 a tres en 2019, mientras que Podemos rascó dos. En 2023, la formación morada desapareció y ZeC perdió a su tercer edil, quedándose en dos.

Para lograr entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza las formaciones deben obtener, al menos, un 5% de los sufragios que en el caso de ZeC -agrupada en IU- no habría logrado. Marta Abengochea solo consiguió un 3,5%, pese a mantener los apoyos respecto a 2023, insuficientes teniendo en cuenta el tirón que ha tenido CHA.

Tampoco la alcaldesa habría salido reforzada. Natalia Chueca se alzó con la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023 por todo lo alto, con 15 concejales, a tan solo uno de la mayoría absoluta. Pero ya se sabe que la gestión desgasta y las urnas le habrían pasado factura perdiendo dos concejales por el camino.

Con el 36% de los sufragios, Chueca tendría que gobernar con 13 concejales y un socio preferente que salió reforzado el pasado domingo, duplicando sus escaños en el Parlamento aragonés (el PP perdió 2, hasta los 20) también ganaría más concejales en la casa consistorial. De haber sido municipales los comicios, Vox tendría seis concejales, en lugar de los cuatro actuales.

Por su parte, el PSOE también se dejaría dos concejales por el camino, pasando de los 10 actuales a 8, siguiendo los resultados del pasado domingo. Los socialistas han perdido apoyos en todos los distritos de la capital aragonesa, también en sus feudos, como son Las Fuentes, Torrero y el Arrabal.

En realidad, el equilibro de fuerzas sería exactamente el mismo, con 19 concejales en las derechas y 12 en las izquierdas, pero con distinta distribución. La principal diferencia sería la fuerza de Natalia Chueca, debilitada al perder dos concejales. Eso, y que en las izquierdas, la formación del cambio acabaría su proceso de cambiar las cosas, al menos, desde las instituciones.

Aún hay más. De haber ido las tres fuerzas de izquierdas unidas, hubieran sacado 55.206 votos, por lo que el resultado habría bien distinto siendo la unión de izquierdas la tercera fuerza en el ayuntamiento con cinco concejales, relegando a Vox a la cuarta con otros cinco.