Cargos y alcaldes del PSOE Aragón piden una "reacción" tras el "pésimo resultado": "¿Cómo es posible que no pase nada?"

El mal resultado del PSOE de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón del pasado domingo escuece y duele en las filas socialistas. Son varios los cargos orgánicos, institucionales y alcaldes que reclaman una "reacción" del partido a nivel federal y autonómico, con un cambio de estrategia, para poderle dar la vuelta a los resultados y volver a ganar en las municipales de 2027, reto que se puso la candidata socialista tratando de pasar pantalla de los resultados del 8F con poca autocrítica.

Aunque todos los socialistas consultados se esperaban unos resultados "malos" en este adelanto electoral por distintos motivos, como el contexto de derechización del electorado y el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, varios socialistas que llevan décadas vinculados al proyecto reclaman "una reflexión profunda" para "cambiar el rumbo y no quedarnos sin ninguna alcaldía en 2027". Algunos son abiertamente críticos con Sánchez, otros asumen el mal resultado pese a dar su apoyo a Alegría y creen que cualquier candidato hubiera obtenido el mismo resultado. "La hecatombe no ha sido para tanto", dicen algunos.

Como suele ser habitual, las voces críticas no salen a la superficie. El partido sigue analizando el segundo peor resultado electoral de su historia -después del de Lambán en 2015- y esta semana se celebran también las Ejecutivas provinciales, en las que cada federación analizará sus propios problemas internos. En Zaragoza y Huesca se obtuvieron los peores resultados, mientras en Teruel las urnas dieron mejores noticias de las esperadas, a pesar del batacazo en Teruel capital.

"Que al PP le haya ido mal no debería servir para parapetarse"

Voces autorizadas del partido reclaman de Alegría "autocrítica". "¿Cómo es posible que después de este mal resultado no pase nada? Históricamente, cuando al partido le ha ido mal, se reacciona", señalan. "Que al PP le haya ido mal también no debería servir para parapetarse y no asumir los malos resultados", insisten. Otros consideran que "esta bofetada no es para Pilar, es para Sánchez", y por eso creen que el cambio debe ser también global, a nivel federal, de la estrategia definida por el partido para que los secretarios generales de las federaciones autonómicas procedan del Consejo de Ministros de Sánchez.

Aunque nadie ha pedido por ahora, ni en público ni en privado, la dimisión de Alegría, algunos cargos constatan también que "no hay nadie con poder real en la federación que pueda plantear una alternativa a Pilar Alegría".

Apenas un año después de que la exministra portavoz tomara las riendas del partido, después de años de heridas abiertas entre ella y la federación del Alto Aragón, con la organización que dirigía Javier Lambán, ahora todo el partido se parece a Alegría y, a nivel oficial, no hay críticas.

La secretaria general incluyó en sus filas a los perfiles más prometedores del 'lambanismo', como el exsecretario de Organización, Darío Villagrasa, que ahora es vicesecretario general del partido y número 2 de la lista por Zaragoza; o la alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, que es la número 3 a las Cortes. Fuera de la Ejecutiva Regional de Alegría no hay perfiles "con peso específico suficiente" que pudieran encarnar una alternativa, consideran varias fuentes consultadas. De ello son conscientes en todo el territorio, con las voces socialistas consultadas en las tres provincias, y por eso piden "un cambio de rumbo" a la dirección.

"No es solo cuestión de Sánchez: no conectamos con la sociedad"

Para algunos socialistas descontentos con el resultado, la cuestión clave va "más allá" de Sánchez. "Tenemos un problema grave: no conectamos con la sociedad", señala un cargo zaragozano. "Hay que hablar más de los problemas de vivienda, del coste de la vida, de los problemas reales de la gente. Hace dos años y medio, con Lambán, nadie podía achacarle que fuera próximo a Sánchez y ya nos fue mal", apunta otro socialista con décadas de trayectoria a sus espaldas. "La falta de conexión con la juventud es preocupante. En los barrios más jóvenes de Zaragoza no puede ser que solo ganen PP o Vox, ni que en ciudades como Cuarte o Utebo estés tercero", denuncian.

Por eso algunos piden empezar con los cambios por la capital aragonesa, donde el PSOE se dejó casi 17.000 votos en las elecciones del domingo, y donde se aglutina, también, el mayor volumen de electores y está en juego la única gran institución que gobiernan, la Diputación Provincial de Zaragoza.

"No creo que sea el momento de abrir el partido en canal, pero hay que cambiar de rumbo ya y darle una vuelta completa a Zaragoza", confiesa este socialista, descontento con el trabajo que ha hecho el grupo municipal que lidera Lola Ranera. "Vox se nos está acercando demasiado y me da la sensación de que no se es consciente de la gravedad de la situación", añade otro socialista veterano.

"La situación en Zaragoza capital es un desastre y hay que hacer algo pronto, una reflexión profunda y rápida, si no queremos que los resultados de 2027 sean todavía peores", concretan desde la provincia.

"Vox se nos está acercando demasiado y no se es consciente de la gravedad de la situación"

El resultado por provincias

En la lectura de resultados en el resto del territorio, a varios socialistas les ha sorprendido la pérdida de apoyos en Huesca, pese a que la federación del Alto Aragón es la que menos ha cambiado desde la llegada de Pilar Alegría, ya que ya estaban alineados con sus postulados desde antes de que asumiera la dirección del partido. "No se puede hacer otra lectura más que los resultados han sido malos, nos han pillado en un mal momento y nadie tenía previstas estas elecciones", confiesa un parlamentario.

Otros cargos del partido en la provincia son más optimistas: "Yo creo que en 2027 sí se podrá darle la vuelta al resultado por que las elecciones municipales no tienen tanta vinculación con la política nacional". Y hacen un análisis menos dramático de lo ocurrido en Huesca, que llegó a tener 9 diputados y se queda con cinco diputados en las Cortes de Aragón. "El PSOE es un proyecto muy implantado en el territorio y esto nos salva y nos salvará, porque la gente tiene nuestra referencia en sus pueblos", señala un alcalde, que no quiere hablar de "hecatombe", pero que reconoce el "retroceso" de los apoyos.

El desánimo cunde entre los socialistas de larga trayectoria, que se preguntan cómo darle la vuelta a un partido con una "marca desgastada", "desconectado" y con mucho terreno por recuperar en Aragón y en su capital. "Hay que mover en la ciudad de Zaragoza y hacer una gran renovación y conexión con las necesidades de la gente", considera otro histórico del partido. "La posición no puede ser cerrar filas, hacer todo lo que diga Madrid y seguir igual", concluyen.