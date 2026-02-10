Continúa la presión en las Urgencias de los hospitales de Zaragoza: "Nos han dicho que nos armemos de paciencia porque hay mucha gente"

Continúa la presión asistencial en las urgencias hospitalarias de Aragón. Aunque el invierno está cada vez más cerca de llegar a su final y las vacaciones navideñas son ya una realidad lejana, la demanda en los servicios de Urgencias sigue la misma tendencia que estos meses atrás y la saturación vuelve a marcar las jornadas. Así lo indican, al menos, pacientes y profesionales sanitarios, estos últimos al expresar que la situación está "fatal". Facultativos del hospital Miguel Servet de Zaragoza han concretado que este martes a las 12.00 horas había 19 pacientes en el pasillo a la espera de una cama para subir a planta.

La alta demanda se venía evidenciando durante toda la mañana, con cada vez más pacientes aguardando a su turno en el Miguel Servet. Varios pacientes de la sala de espera del hospital coincidían en que solo queda aguardar a que llegara su turno y que fuera atendido primero lo que es más urgente. Y hasta que llegara su consulta, "armarse de valor", según ha expresaro Agustín Moral.

Junto a otras dos personas, Moral esperaba a que le llamaran por megafonía sobre las 11.40 horas. A su lado, una mujer ha concretado que habían llegado a urgencias hacía cerca de una hora, sobre las 10.30 horas, y tras haber acudido antes a otra consulta. "Hemos ido a las 10.00 horas a Dermatología y luego nos han traído luego aquí", ha expresado.

Según ha indicado una de las acompañantes del paciente, Moral lleva más de una semana con vómitos, sin poder comer apenas nada y con malestar general. Tras tomarle los signos vitales, le han derivado a urgencias, y ya les han alertado de que habría cierta espera. "Nos han dicho que nos armáramos de paciencia porque hay mucha gente. Un amigo que nos hemos encontrado llevaba ya cuatro horas", ha compartido.

A las 7.00 horas ha llegado Miguel Ángel con su madre, que tenía una hemorragia que no lograban cortar. El médico ha acudido a la residencia de personas mayores en la que está su madre y le han derivado a urgencias. Cerca de las 11.40 horas esperaba los resultados del análisis de sangre que le han hecho a la paciente, a la que han atendido en torno a las 8.00 horas, una hora después de llegar a urgencias. "Reconozco que hay que esperar porque hay muchos pacientes", ha apuntado.

Según han indicado los profesionales, en el hospital Royo Villanova la situación de urgencias era mejor. En concreto, eran dos los pacientes que esperaban en el pasillo de las urgencias a subir a planta a primera hora de este martes. Eso sí, una facultativa ha apuntado que no había "ni una cama" en este hospital ni en el Provincial.