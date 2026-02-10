CSIF condena una nueva agresión a los vigilantes de seguridad del hospital San Jorge de Huesca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado las últimas agresiones a los vigilantes de seguridad del Hospital Universitario San Jorge de Huesca y ha criticado que, cada vez, son más las agresiones en los centros sanitarios, de menores y servicios sociales, tanto al personal de seguridad como a los trabajadores de estos centros.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo, 8 de febrero, en el interior del servicio de urgencias del centro, cuando una paciente y una familiar suya, menor de edad, agredieron a dos vigilantes que tuvieron que ser atendidos por el personal sanitario del centro por múltiples contusiones y arañazos en rostro y extremidades, según la información facilitada por el sindicato denunciante.

Las agresoras, que mostraban signos de estar bajo los efectos del alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, pudieron ser reducidas finalmente por los propios vigilantes y una de ellas fue detenida por la Policía Nacional. De ello ha dado constancia la responsable de seguridad privada de CSIF Aragón, Isabel Castro, que ha insistido en que llevan mucho tiempo denunciando la indefensión de los trabajadores del sector y pidiendo más medidas de seguridad.

"Lo que denunciamos -ha dicho Castro- es que esto no es un hecho aislado, cada día los vigilantes y las personas que trabajan en este tipo de centros están más desprotegidas". A ello ha añadido que "todo lo relacionado con la seguridad se gestiona desde los datos cuantitativos y económicos de las empresas o de los organismos contratantes y lo que se requiere es un enfoque real de la seguridad necesaria, dado cómo está el panorama de hoy en día".

Desde CSIF han subrayado, además, que si en la actualidad hay dos vigilantes por turno en el hospital San Jorge de Huesca "se debe precisamente a las presiones que ha realizado CSIF hace apenas un año desencadenadas por otra agresión grave sufrida por un vigilante". Han agregado que "la intervención del pasado domingo habría sido del todo inviable si hubiera habido un único vigilante".

CSIF ha alertado de que "cada vez son más las agresiones que ocurren en centros sanitarios, de menores y de servicios sociales, tanto al personal de seguridad como a los trabajadores de estos centros" y entiende que "es prioritaria una mayor inversión pública y un refuerzo de la seguridad por el bienestar de los usuarios y para que los trabajadores de estos centros puedan desarrollar".