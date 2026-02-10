El curioso caso del pueblo aragonés en el que arrasa la derecha y gobierna la izquierda

Las elecciones municipales tienen unas connotaciones muy especiales. La política en los ayuntamientos, mucho más ligada a la gestión y con resultados inmediatos que los vecinos pueden ver y tocar, nada tiene que ver con la realidad autonómica, y mucho menos con la nacional e incluso europea. En ese sentido, en los consistorios los partidos tienen más complicado ligar la actualidad del país a la de sus municipios, lo que provoca resultados que a primera vista pueden llamar la atención, pero que siempre esconden una explicación lógica detrás. En este pasado 8F, La Muela fue uno de esos casos.

Se trata de una localidad que colinda con el término municipal de Zaragoza, en un anillo metropolitano que en estos comicios se ha derechizado más que nunca. La Muela, de hecho, ha sido una de las dos localidades (la otra es La Puebla de Alfindén) en las que Vox ha quedado como primera fuerza, en este caso con 829 sufragios y un crecimiento del 11,91% respecto a 2023. Sin embargo, el pueblo, de más de 6.700 habitantes, está gobernado desde hace más de una década por Adrian Tello, de Chunta Aragonesista, que en estos momentos tiene los mismos concejales, 6, que PP y Vox juntos.

CHA también ha salido bien parada en el 8F, con su alcalde ocupando el quinto puesto en la circunscripción de Zaragoza y quedándose al borde de conseguir llegar a las Cortes. La izquierda aragonesista ha sorpasado esta vez al PSOE y ha obtenido su mejor porcentaje de votos entre todas las localidades de más de 5.000 habitantes, un 15,74% (medio punto más).

Con todo, esa disparidad entre los resultados de las municipales y los autonómicos no es en absoluto sorprendente, reflejando esa regla no escrita de que "en los pueblos se vota a la persona", teniendo en cuenta el escrutinio que han reflejado los distintos procesos electorales en La Muela a lo largo de toda su historia.

La particularidad municipal

Incluso en las municipales, la izquierda (en este caso, Tello) no se hizo con la alcaldía hasta 2015, y además de forma sorpresiva pues esa vez CHA sacó dos diputados y el PAR, con tres, decidió apoyarles a última hora, para sorpresa del propio alcalde. Su buen hacer le permitió triplicar sus resultados cuatro años después y, en las últimas, mantener seis ediles que, con la abstención del de IU, le permiten gobernar en solitario.

Antes que Tello, el bastón pasó por las manos de candidatos de UCD, del PP y hasta independientes, aunque el caso más sonado fue el de Mariví Pinilla. La alcaldesa, en el cargo entre 1987 y 2009 (primero con el CDS y desde 1991 con el PAR), fue uno de los grandes símbolo de la corrupción urbanística, entre otras, de finales del siglo XX y principios del XXI, lo que la llevó a la cárcel.

Comportamiento electoral histórico

De vuelta al comportamiento electoral de sus ciudadanos, la victoria de Vox, en el fondo, no ha sido ninguna sorpresa en un pueblo tradicionalmente muy conservador. Esta vez, la ultraderecha ha obtenido el 31,23% de los votos, con el PP como segunda fuerza con el 27,61%. Si a esto le sumamos a SALF, el partido del agitador Alvise Pérez, da un 66,21% de las papeletas, mientras que CHA, el PSOE e IU-Movimiento Sumar no llegan al 30%. Unas cifras que no son nuevas, ya que PP (en este caso en primer lugar), Vox y SALF ya sumaron más del 65% de los sufragios en las europeas de 2024.

El bloque de la izquierda, cierto es, ha perdido fuerza respecto a las autonómicas de 2023, ya que a excepción de Chunta el descalabro del PSOE, IU y Podemos les ha hecho retroceder en diez puntos, aunque ese año el PP estaba en cabeza. Y es que los comportamientos de La Muela varían especialmente en el bloque de la derecha, da igual qué tipo de comicios sean. En 2019 ganó CHA con el 21,82% de los votos, pero el dato está marcado por la desunión de las derechas, ya que Ciudadanos, Vox y el PP, en ese orden, reunieron el 49,27% del total. Y en 2015 el PP, que entonces gobernaba el pueblo, Ciudadanos y el PAR sumaron cerca del 55%.

Asimismo, tampoco es la primera vez en la que gana Vox en La Muela. En las generales de 2019, las primeras tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, los de Abascal ya lideraron el recuento, con un porcentaje muy similar al del 8F, un 30,95%. PP y PSOE quedaron entonces en un empate técnico, aunque el bloque de la derecha (contando también a Ciudadanos) aglutinó el 59,07% de los votos. Una suma de porcentajes que, ya sin Cs, se mantuvo estable en 2023, cuando PP y Vox fueron las fuerzas más representativas con un 31,7% y un 28,6%, respectivamente, por el 34,7% que consiguieron el PSOE y Sumar.