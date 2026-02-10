Una estación de esquí de Aragón supera los cinco metros de nieve tras la borrasca Marta: "No se veía un espesor así desde 2018"

El paso de las borrascas Leonardo y Marta ha dejado en el Pirineo una cubierta de nieve con grosores por encima de lo habitual para las fechas en las que nos encontramos. En las últimas semanas, las estaciones de esquí aragonesas han escalado posiciones en el top mundial de mayores espesores de nieve. Una muy buena noticia para los esquiadores que auguran una larga temporada o, al menos, un mes de febrero excelente para la práctica del deporte blanco.

Además, las últimas nevadas asociadas a la borrasca Marta han seguido engordando los mantos nivosos en los centros invernales de la comunidad. En estos momentos, Candanchú lidera el ranking de las estaciones aragonesas con mayor espesor en pistas, con 320 centímetros, según el portal Infonieve. Le siguen de cerca Astún y Formigal, ambas con 300 centímetros, y Panticosa con 290.

Y no solo eso, porque en la estación del Valle del Aragón se están registrando datos muy llamativos, con espesores que no se veían desde hace años. Lo ha comprobado sobre el terreno La Meteo del Norte, divulgador y aficionado a la meteorología que comparte en X sus conocimientos y predicciones.

Una medición de más de cinco metros

Palo en mano, el pasado sábado al mediodía ascendió hasta los 2.230 metros de altitud, la cota máxima de Candanchú, bajo el pico de la Tuca Blanca, para realizar una medición. Excavó un agujero de dos metros de profundidad e introdujo después una sonda de tres metros, que quedó enterrada por completo hasta la empuñadura, de unos 30 centímetros. Lo que da como rsesultado un totdal de 530 centímetros de nieve como mínimo, que podrían ser más.

Este grosor es más propio de finales de temporada, cuando las nevadas se han ido acumulando y la nieve se compacta con el paso de las semanas. Según el especialista, son espesores que no se veían desde 2018, e incluso comparables a registros de 2013 en algunos puntos del Pirineo Occidental.