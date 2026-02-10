La FIMA más tecnológica sube el telón en Zaragoza con la ambición de crecer

Ni el cielo encapotado ni la hora temprana han frenado el trasiego de profesionales en los accesos a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). Antes incluso de que se produzca el corte de cinta oficial previsto a las 11.00 horas, los pabellones de la Feria de Zaragoza ya registran una notable afluencia en la primera jornada de una edición que se presenta como la más tecnológica de su historia y con la clara ambición de seguir creciendo en tamaño, influencia e impacto.

La inauguración oficial, protagonizada por Felipe VI, reúne a una amplia representación institucional y política en una cita que llega apenas dos días después de las elecciones autonómicas en Aragón, todavía en plena resaca política. Junto al monarca participan el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, así como las principales autoridades autonómicas, locales y estatales, en un escaparate que vuelve a colocar a Zaragoza en el centro del mapa agroindustrial europeo.

Desde primera hora de la mañana, el perfil del visitante deja claras las intenciones del certamen: menos paseo y más negocio. Técnicos, agricultores, empresas y distribuidores recorren los pabellones con agendas cerradas, teléfonos en la mano y paradas largas ante los expositores, en una feria que ya no se entiende sin sensores, software, conectividad, datos y automatización. La maquinaria sigue siendo protagonista, pero el discurso ha cambiado.

Tecnología como eje

La FIMA abre sus puertas consolidando el giro estratégico iniciado en las últimas ediciones. La tecnología, la digitalización y la innovación ya no son un complemento, sino el eje vertebrador del certamen. Espacios como FIMA Tech o FIMA Conecta Talento visualizan esa transformación del sector primario, cada vez más ligado a la inteligencia artificial, la robótica, la agricultura de precisión y la gestión eficiente del agua.

El ambiente que se respira en los pabellones dista del de ediciones marcadas por la incertidumbre, la pandemia o la tensión social del campo, aunque persiste la incertidumbre y el malestar por cuestiones como el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur.

El contexto agronómico es hoy más favorable y el ánimo del sector, sin ser triunfalista, es más constructivo. Se habla de inversión, de eficiencia, de relevo generacional y de cómo atraer talento joven a una actividad que busca redefinirse sin perder sus raíces.

Como cada dos años, FIMA actúa también como termómetro del sector y del momento político. La presencia del Rey y del ministro de Agricultura refuerza el peso institucional de una feria que trasciende lo expositivo y se convierte en foro de mensajes, gestos y posicionamientos. En los pasillos, junto a las novedades tecnológicas, se cuelan conversaciones sobre la PAC, los acuerdos comerciales internacionales o el encaje del campo en las políticas climáticas y energéticas.

Con nueve pabellones abiertos y miles de personas cruzando ya sus accesos en el primer día, la feria arranca con la sensación de haber ganado masa crítica. La FIMA más tecnológica ha echado a andar con un objetivo claro: crecer sin perder su esencia y seguir siendo, desde Zaragoza, uno de los grandes escaparates del sur de Europa para la maquinaria y la innovación agrícola.