Guardiola irá a la investidura pese a la falta de acuerdo: "El PP no va a travestirse de Vox"

La presidenta de la Junta en funciones recuerda que en Extremadura "hay muchos PSOE" y apela a la responsabilidad de todos los grupos para facilitar la abstención

Guardiola irá a la investidura sin acuerdo y descarta asumir el programa de Vox.

Guardiola irá a la investidura sin acuerdo y descarta asumir el programa de Vox. / Javier Cintas

R. Entonado / Mateo L. Velarte

Mérida / Valencia

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha ratificado que se presentará al debate de investidura pese a no contar todavía con apoyos suficientes para resultar reelegida. "Es mi obligación formar gobierno", ha señalado tras recordar que con el 43,2% de los votos, el PP fue "con mucha distancia" la fuerza más votada el pasado 21 de diciembre.

Guardiola ha cerrado este martes la ronda de consultas del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, con los grupos parlamentarios. Pese al bloqueo actual, la presidenta en enfunciones se ha postulado oficialmente para la investidura y ha confirmado que presentará su programa de gobierno a la Cámara apelando a la responsabilidad de toda la oposición para facilitar la investidura. "Los extremeños reclaman estabilidad, normalidad y que la política funcione. Extremadura no puede esperar más", ha señalado tras asegurar que "el PP no va a travestirse de Vox".

La negociación con Vox sigue estancada: la formación de Santiago Abascal aún no ha respondido a la documentación remitida por el PP la pasada semana y sigue pendiente la fijación de fecha para celebrar una nueva reunión.

Fejóo, "razonablemente satisfecho"

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado sentirse "razonablemente satisfecho" con el resultado de su partido en las elecciones celebradas el pasado domingo en Aragón, aunque ha admitido desconocer si la relación de fuerzas tras esos comicios se podría extrapolar al resto de España.

Además, ha defendido la convocatoria de elecciones en las comunidades de Aragón y Extremadura, argumentando que la falta de un acuerdo presupuestario hace inviable la gobernabilidad. Según Feijóo, tras ganar las elecciones en ambos territorios, el PP se encontró con el rechazo frontal del PSOE y Vox a sus cuentas públicas, lo que agotó la posibilidad de seguir gobernando con presupuestos prorrogados.

"En la España que conocimos hasta hace siete años, siempre que no se aprobaba un presupuesto se convocaban elecciones, porque el presupuesto, dice la Constitución, se puede prorrogar un año, pero no indefinidamente", ha explicado el líder nacional del PP, que este martes está en València como invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que celebra su asamblea anual en el Roig Arena. 

