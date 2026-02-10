Un nuevo alud en el Pirineo obliga a cortar el acceso al Balneario de Panticosa

El invierno vuelve a dejar un nuevo alud en el Pirineo, aunque esta vez sin heridos. La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa de que a primera hora de esta mañana, sobre las 7.00 se ha producido un alud en la carretera A-2606 de acceso al Balneario de Panticosa. Estaba previsto que la vía quedase cortada a partir de las 10.00 horas por riesgo de aludes, pero el incidente ha obligado a adelantar el corte de la vía.

El alud no ha provocado afecciones ni a personas ni a vehículos y ha sido consecuencia de la existencia de una gran cantidad de nieve en la ladera, cuyo deslizamiento sobre la calzada se ha visto favorecido por la lluvia de las últimas horas.

La Dirección del Balneario de Panticosa ha informado de la estancia en sus instalaciones de clientes, entre ellos un grupo de escolares que está pasando unos días de vacaciones con motivo de la Semana Blanca, que tendrán que permanecer en el Balneario hasta que se pueda limpiar la carretera, algo que no será posible seguramente antes del jueves debido a la inestabilidad del manto nivoso.

Panticosa ya fue escenario de una mortal avalancha a finales de diciembre que acabó con la vida de tres expertos esquiadores. Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua murieron en el alud que tuvo lugar en el Pico Tablato.

Por otro lado, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa también de que la carretera A-2218 permanecerá cortada entre los municipios de Baldellou y Camporrells durante los próximos días por riesgo de nuevos desprendimientos de material tras haberse comprobado inestabilidad en la ladera, lo que obligará al aseguramiento de la misma antes de la reapertura de la vía.