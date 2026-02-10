Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única

La unidad a la izquierda del PSOE es el elefante en la habitación que todos parecen querer ignorar hasta que se acerca una convocatoria electoral. Y el caso de Aragón no ha sido una excepción. Hubo negociaciones para este 8F que no pasaron siquiera del primer paso, la confluencia entre Izquierda Unida, Podemos y el Movimiento Sumar, antes de abordar una propuesta todavía más ambiciosa que incluyese a Chunta Aragonesista. Los vetos cruzados desde Madrid (por ejemplo, desde la dirección morada, que rechazaba de pleno compartir espacio con la marca de Yolanda Díaz) hicieron imposible cualquier tipo de entendimiento.

Ahora, apenas unas horas después de las elecciones, con el 98,77% escrutado (a falta del voto CERA desde el extranjero), ya se puede hacer una aproximación al resultado que hubiesen arrojado las urnas de haber existido una única papeleta y no tres, aunque en este análisis no se tienen en cuenta otras variables, como una posible mayor movilización (o todo lo contrario) a raíz de estos acuerdos.

Lo cierto es que CHA y su candidato, Jorge Pueyo, hicieron las veces de esa fuerza aglutinadora que supo recoger el descontento. Los aragonesistas doblaron votos y escaños, de 3 a 6, y solo en Zaragoza capital sacaron más votos que en todo Aragón el pasado 28 de mayo de 2023. Un resultado histórico, el mejor en más de dos décadas, que no sirve para frenar el avance de la extrema derecha pero que puede marcar el rumbo a seguir ateniéndose a la respuesta de los aragoneses en las urnas.

IU, en coalición con el Movimiento Sumar, también consiguió mantener su escaño, aunque en este caso con una pérdida de votos. Y el caso más sangrante ha sido el de Podemos, con una desaparición que, más allá del hecho en sí, viene acompañada de un resultado paupérrimo con poco más de 6.000 votos, sin alcanzar ni un 1% y más cerca de los partidos minoritarios que del nicho con el que competía por los votantes.

Josema Molina

No obstante, con los datos del 8F, una confluencia de izquierdas tampoco hubiese cambiado demasiado las cosas. Entre las tres listas suman 89.371 votantes en Aragón, lo que les consolidaría como cuarta fuerza, aunque todavía lejos de Vox, que obtuvo más de 117.000 sufragios. En escaños sí hubiese habido un ligero cambio. Concretamente, en Teruel, donde la suma de izquierdas les hubiese colocado en el 6,14% y logrando representación, arrebatándole un diputado al PP.

Aunque, eso sí, esta entrada en las Cortes hubiese sido clara, ya que el último escaño hubiese sido en ese caso el del PSOE, con menos de 4.000 votos, por los 4.129 que compartirían CHA, IU y Podemos. En Zaragoza se hubiesen quedado en 71.401 papeletas y el 14,74%, un buen resultado pero que les hubiese repercutido en cinco escaños, los mismos que han sumado CHA (4) e IU-Movimiento Sumar (1). Y en Huesca, el resultado hubiese sido de 13.841 votos y dos escaños, los mismos que ha obtenido CHA. Por tanto, las izquierdas se hubiesen quedado en ocho diputados (CHA e IU suman siete) y el PP en 25, bajando uno más.

La unidad se vería beneficiada en las municipales

Con todo, las particularidades del territorio aragonés, tanto en población como en dinámicas, refleja una asimetría evidente entre las tres provincias y sus respectivas capitales. El principal nido de votos de una candidatura única de la izquierda estaría en Zaragoza ciudad, donde se concentrarían 55.206 papeletas. Un dato que conviene observar con detenimiento, porque colocaría a la izquierda como tercera fuerza, por delante de Vox, al que superaría en aproximadamente un millar de votos.

Extrapolando los datos del 8F a unas hipotéticas municipales, el PP de Natalia Chueca ganaría las elecciones pero perdería dos concejales, de 15 a 13; el PSOE perdería otros tantos, de 10 a 8; Vox subiría dos, de 4 a 6; y CHA regresaría al consistorio con 4 ediles, haciendo desaparecer a Zaragoza en Común, homologable a IU-Movimiento Sumar. En cambio, en el caso de que CHA, IU (ZeC) y Podemos uniesen fuerzas, le arrebatarían un concejal a la ultraderecha y empatarían a 5.

Y es que nadie olvida el episodio en Huesca de las municipales de 2023, cuando hasta cuatro fuerzas de izquierdas (CHA, IU, Podemos y Equo) se quedaron fuera pese a superar ampliamente todas el 4%, aunque ninguna llegó a la barrera del 5%. En la capital oscense, de hecho, los resultados del 8F también variarían si las fuerzas progresistas se uniesen. Por separado, solo hubiese entrado Chunta con 3 ediles (PP 9, PSOE 8 y Vox 5), mientras que unidos hubiesen ganado un asiento más. No obstante, en este caso se lo habrían arrebatado a los socialistas, por lo que la suma de este bloque no se vería alterada.

Noticias relacionadas

Por último, en Teruel el reflejo no solo tendría alcance autonómico, con ese diputado extra que las izquierdas le conseguirían birlar a los populares. En la capital, históricamente la ciudad más derechizada de Aragón, Vox ha sorpasado al PSOE y, en unas municipales con estos resultados, casi igualaría en escaños al PP (6 frente a 7). Los socialistas se hundirían hasta los 4, los mismos que Teruel Existe, y ninguna fuerza de la izquierda entraría. Pero, pactando, CHA, IU y Podemos rondarían los 1.000 votantes y lograrían un concejal que, para más inri, también se lo arrebatarían a la extrema derecha.