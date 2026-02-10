Este es el simbólico regalo que han dado al Rey los jóvenes agricultores de UAGA en su visita a la FIMA

Uno de los momentos más simbólicos y comentados de la primera jornada de la FIMA 2026 se produjo al final del recorrido institucional realizado por Felipe VI por los pabellones de la Feria de Zaragoza, que acoge hasta el próximo sábado este certamen internacional. Tras visitar media docena de empresas y detenerse en algunos de los espacios más concurridos de la muestra, el itinerario concluyó en el estand Aragón, Sabor de Verdad, el expositor institucional del Gobierno de Aragón para promocionar los productos agroalimentarios de la comunidad.

Justo en ese punto, junto a las casetas de las organizaciones profesionales agrarias, un grupo de jóvenes de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón aguardaba al monarca con un obsequio cargado de intención. El regalo consistía en una caja de madera que contenía tres frascos de cristal con tierra procedente de parcelas agrícolas de Huesca, Teruel y Zaragoza, una por cada provincia aragonesa. Acompañando a las muestras, una carta con las principales reivindicaciones del Área de Jóvenes de la organización.

La sangría de agricultores del campo aragonés

El mensaje iba directo al núcleo del problema que arrastra el sector, la necesidad urgente de reforzar las políticas públicas que faciliten el relevo generacional en las explotaciones agrarias. Un diagnóstico respaldado por los datos. Solo en 2024 se perdieron 344 activos agrarios en Aragón, una caída que entonces se achacó a la sequía. Lejos de revertirse, la sangría se ha acentuado en 2025, con la salida de otros 385 profesionales, hasta situar el censo en apenas 17.008 agricultores y ganaderos en toda la comunidad. En siete años, casi 1.900 menos.

La entrega del regalo corrió a cargo de Alfredo Sanjuán, agricultor de Ballobar (Huesca) y responsable del Área de Jóvenes de UAGA, acompañado por Juan Escuer, de Perdiguera; Nicolás Aldea, de Almonacid de la Sierra; y Javier Cros, del barrio zaragozano de Las Fuentes. El Rey estrechó la mano a los cuatro, intercambió algunas palabras y recibió el obsequio con gestos afables y sonrisas.

Gritos de protesta

El simbolismo del momento contrastó con la tensión que se respiraba a escasos metros. Miembros de AEGA, la organización agraria surgida al calor de las revueltas del campo de hace dos años, corearon proclamas de “Viva España” y “Viva el Rey”, entremezcladas con gritos de “Planas dimisión”, “Planas traidor” y consignas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, considerado letal para amplias capas del sector.

Ese pacto fue, precisamente, uno de los detonantes de la gran tractorada celebrada el pasado 24 de enero en Zaragoza, convocada por UAGA, Asaja, UPA y Araga. Aquella protesta también puso sobre la mesa otras denuncias recurrentes del campo aragonés: los recortes en la Política Agraria Común, la creciente presencia de fondos de inversión en la propiedad de la tierra y una burocracia que, según los agricultores, amenaza la viabilidad de muchas explotaciones.

Por su parre, Asaja Aragón y Araga han agradecido públicamente a la Casa Real y a Felipe VI el encuentro mantenido durante la inauguración de la FIMA 2026, destacando la cercanía y el interés del monarca por conocer de primera mano la situación del campo aragonés en un momento especialmente complejo. Ambas organizaciones valoran el gesto como un reconocimiento al papel estratégico del sector primario y subrayan que sirvió para trasladar al Rey las principales preocupaciones de agricultores y ganaderos, como la oposición a acuerdos comerciales como Mercosur en las condiciones actuales, la exigencia de una competencia justa para todos los productos que llegan al mercado europeo, la necesidad de precios que cubran los costes de producción y la urgencia de reducir la carga burocrática, confiando en que este diálogo contribuya a avanzar hacia soluciones que garanticen la viabilidad del medio rural.