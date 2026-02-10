Dos sindicatos mantienen la huelga ferroviaria en Zaragoza: "El acuerdo es una chapuza"

Los trenes no han recuperado la normalidad completa este martes. Pese al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes y la mayoría social (el Semaf, que agrupa a la mayoría de maquinistas, junto a CCOO y UGT), ha habido algunos sindicatos que no lo han suscrito y que han seguido movilizándose, provocando algunas afecciones en los cercanías de Zaragoza y también en otros recorridos más amplios. En el caso de la comunidad aragonesa, CGT y el Sindicato Ferroviario se han concentrado a las puertas de la estación Goya al considerar que la entente firmada ayer con el ministro Puente es un acuerdo "chapucero".

Entre ambas secciones concentran en torno al 15% y el 20% de la plantilla de Adif y, al no haber servicios mínimos decretados, las consecuencias de la huelga se dejan notar, pese a la desmovilización de los principales sindicatos. "El acuerdo es una chapuza porque, aunque incluye medidas de Adif, no se ha convocado a las personas legítimas para firmarlo", afirma Daniel Jarreta, representante de CGT en el colectivo de circulación, que prosigue: "Es un parche, a todas luces, que no soluciona los problemas reales y se aleja cada vez más del modelo que reclamamos, con un ferrocarril público al servicio de la ciudadanía".

Desde el SF, la sensación es similar. "Las medidas que nos ofrecen no dan respuesta a nuestras reivindicaciones y son futuribles, no concretas. Hemos visto el ejemplo de los Rodalies, que al final se han ido a la Generalitat y aquel acuerdo ya es papel mojado, que es lo que creemos que va a ser esto", desgrana Luis Carcasona, que ejemplifica un caso concreto. "Hay un punto que habla de solicitar una tasa de reposición en empleo del 115%, pero va sujeto a la aprobación de unos presupuestos generales que ni están ni se le esperan", dice.

Cocnentración de CGT y el Sindicato Ferroviario a las puertas de la estación Goya de Zaragoza, este martes. / Laura Trives

Por su parte, Jarreta denuncia que en el pacto "apenas hay medidas de seguridad" y que se ha hecho "pensando únicamente en desmovilizar a los maquinistas, que es lo que le preocupaba al ministro Puente". "Pero deja de lado medidas esenciales, como cuál es la dotación mínima de un tren a bordo. En la resolución de incidencias, no se ha contado ni con el colectivo de circulación ni con las empresas privadas (Iryo y Ouigo)", añade el representante de CGT, que además considera que los compromisos son "vaguedades que acabarán difuminándose".

"El dinero presupuestado no será para cargas internas de trabajo sino para nuevas licitaciones, que además caerán en las constructoras de siempre, los Florentino Pérez y compañía", concluye Jarreta, cuyo sindicato demanda una internalización "real", pues el acuerdo con Transportes habla de 2.800 puestos de trabajo, pero quedan "otros 10.000 en contratas, que en suma son casi los mismos que los trabajadores propios de Adif".

Por último, Carcasona recuerda que el Sindicato Ferroviario "nació para enfrentarse a la partición de Renfe en varias empresas". "El problema del ferrocarril en España es ese, a diferencia de lo que ha pasado en Francia o Alemania. Y de aquello vienen estas consecuencias", asevera. En cualquier caso, la huelga ferroviaria se mantendrá, en formato reducido, hasta este próximo jueves 11 de febrero.