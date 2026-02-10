Estos son los dos pueblos de Aragón en los que todavía no se sabe qué han votado sus habitantes, 48 horas después del 8F

¿Cómo es posible que 48 horas después de la celebración de las elecciones autonómicas en Aragón, celebradas el pasado domingo, haya municipios en los que aún no se sepa qué han votado sus habitantes? Esta circunstancia es la que se está viviendo en dos localidades de la comunidad, la de Sena, con unos 500 vecinos en la provincia de Huesca, y en la de Malanquilla, de poco más de 70, perteneciente a la de Zaragoza. Aún hoy es imposible conocer el escrutinio y eso impide, entre otros motivos, que los resultados provisionales de los comicios del 8F sean ya definitivos.

La razón por la que todavía no se pueden conocer los resultados en estos dos municipios de la comunidad es sencilla y pasa más habitualmente de lo que los ciudadanos saben. Cuando se dio por finalizado el horario para la votación se dieron cuenta de que en la única urna de ambos municipios "había más votos que electores que habían ejercido su derecho al voto", explican las fuentes oficiales consultadas por este diario.

En ambos casos, los miembros de la mesa no se dieron cuenta de que alguno de los electores introdujo en la urna dos sobres en lugar de uno. ¿Un error o algo intencionado? El hecho de que en los días previos a la celebración de las elecciones en Aragón circulara por redes sociales mensajes a hacer esto mismo por parte de afines al partido que lidera Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, ha hecho levantar sospechas de que esta iniciativa, que solo buscaba alterar el desarrollo normal de la jornada electoral allí donde consiguieran hacerlo y pasar inadvertidos, habría podido tener éxito, aunque es imposible adivinar si en estos casos se hizo de forma intencionada o fue por un simple despiste.

Si respondiera a esta iniciativa de boicotear los comicios, tampoco se puede considerar que haya obtenido el éxito deseado por sus promotores, ya que esta misma circunstancia se ha dado en otros cinco municipios de Aragón. Concretamente se ha detectado, además de en Sena y Malanquilla, en una única urna de colegios electorales de Castejón de Sos, Sabiñánigo, Calatayud, y Huesca y Zaragoza capital.

La diferencia con estos dos municipios en los que el escrutinio aún este martes sigue en el 0% es que en ellos la urna donde se produjo era la única que había abierta en la localidad. Y como en el resto de casos, lo que se ha hecho ha sido precintarla y enviarla a la Junta Electoral para que tome una decisión sobre cómo contabilizar esos sufragios antes del próximo viernes. Esta fecha, la del próximo 13 de febrero, es la que está fijada para que los resultados del 8F sean ya definitivos, y no provisionales como hasta ahora.

En el caso de Calatayud, tal y como denunció la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, durante una de sus comparecencias del pasado domingo, fue el presidente de la mesa el que detectó que uno de los electores había introducido dos sobres en lugar de uno en el momento en el que se produjo. Una circunstancia que obligó a detener la votación en esa mesa, precintar esa urna y alertar de la incidencia para, a continuación, enviarla a la Junta Electoral.

No ocurrió así en todos los demás casos, incluidos los de Sena y Malanquilla, que detectaron el problema al finalizar la votación e iniciar el recuento. No obstante, las fuentes consultadas destacan que "en ningún caso" afectará al reparto de escaños actual y como mucho mejorará mínimamente los porcentajes obtenidos por algunos partidos.

En el caso de las dos localidades que todavía tienen el escrutinio al 0%, se trata de dos municipios en los que, por ejemplo, en las elecciones autonómicas de 2023 votaron 63 personas en el caso de Malanquilla, y 278 en el caso del oscense de Sena. Habrá que esperar al próximo viernes para conocer su resultado en este 8F. Este es el plazo marcado para dar oficialidad al resultado definitivo, cuando se incorpore, además de las polémicas urnas incautadas, el voto de los residentes en el extranjero, que ya está llegando por valija internacional para incorporar esas cifras al escrutinio definitivo, que solo es del 100% en la provincia de Teruel.