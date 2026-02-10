Estos son los pueblos del PAR en Aragón: la supervivencia 'in extremis' de un partido histórico que se apoya en su victoria en sólo 13 municipios

Como bien dice ABBA en sus letras: The winner takes it all. Ese verso de su canción de 1980 podría definir la trayectoria de los partidos políticos de Aragón en el pasado 8F. Victorias simbólicas como la de Jorge Azcón, triunfos que pasan a un segundo plano, pero que valen oro, como la duplicación de escaños de Vox y la Chunta, o tropiezos, evidentes para unos y sorpresivos para otros, como el del PSOE de Pilar Alegría. Pero sin lugar a dudas, los peores batacazos se los han llevado Podemos y el PAR, que se han quedado sin representación en el hemiciclo de las Cortes de Aragón para los próximos cuatro años. Los de Alberto Izquierdo han visto como este 2026 ha acabado una trayectoria de 43 años dentro del Ejecutivo, aunque eso sí, la formación todavía respira con más de una decena de municipios que siguen confiando en ellos.

La cifra es preocupante, 8.161 votos el pasado domingo frente a los casi 14.000 que hace tres años, pero lo más impactante es ver el registro de pueblos en los que el Partido Aragonés ha logrado obtener la mayoría. Las autonómicas de 2023 dejaron buenos números: 45 localidades, 36 en Teruel, 5 en Zaragoza y 4 en Huesca, sin embargo, las urnas hablaron hace dos días y denominaron que solamente 13 villas querían al PAR al frente, con el recuento más destacable en territorio turolense (11).

Un listado compuesto por: Villahermosa del Campo, Bordón, Bañón, Bello, Formiche Alto, San Agustín, Cañada de Benatanduz, Ráfales, Lledó, Abejuela (empatado con el PSOE) y Gúdar, en Teruel; Oseja en Zaragoza; y Albelda en Huesca. Sólo los dos primeros han cambiado de opinión, al haber registrado en 2023 triunfos de Vox y PP respectivamente. Pero, en la mayoría de casos, el PAR ha triunfado pese a que se ha visto cómo las distancias se han estrechado con otras fuerzas políticas.

Para ser más concretos, en el pueblo del candidato Alberto Izquierdo del cual es alcalde, Gúdar, el turolense ha pasado de tener 24 votantes a 19. Respecto a sus perseguidores, el PP ha caído de 14 a 8, mientras que Vox ha crecido de 2 a 10 afines, convirtiéndose así en la segunda preferencia de sus vecinos.

O por ejemplo, en Bello, donde recibió 56 papeletas a su favor en las autonómicas de 2023, pues este 8F ha sufrido un revés de tal calibre que sus apoyos se han reducido a 39, seguido de cerca por Vox y PP (34 y 35 votantes).

Desaparición masiva de apoyo

Por otro lado, los 34 pueblos restantes han acabado por decantarse en direcciones contrarias al PAR. En el pueblo con menos habitantes de Aragón vio como este partido, el más representativo hasta la fecha con 12 habitantes afines a él, se extinguió por completo en las urnas este domingo al no recibir ni un solo voto. Sólo votaron siete personas y terminó por llevarse el triunfo Vox con cuatro 'puntos'.

Mismo rumbo que el de Mora de Rubielos, cuyo pulso político ha sido de los más igualados de la provincia de Teruel. PP ganador con 187, podio para el Partido Aragonés y Vox (169 y 166) y el Partido Socialista de cerca (161), una carrera de caballos que se ha terminado por llevar el de Jorge Azcón.

La lista prosigue y tiene cabida para muchos, como Aliaga, Alloza, Allepuz o Alcalá de la Selva. Un varapalo importante para aquellos aragoneses que durante décadas habían visto en el PAR un referente casi natural de la política municipal, un partido ligado al territorio, a los apellidos conocidos y a la gestión del día a día. El vuelco electoral deja una sensación de fin de ciclo en muchos de estos municipios, donde el voto tradicional se ha fragmentado o ha emigrado hacia otras siglas, especialmente a otras ramas de la derecha. La desaparición del respaldo en pueblos que habían sido auténticos bastiones simboliza no solo el desgaste de la marca, sino también el cambio generacional y de prioridades en el Aragón rural.