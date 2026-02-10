Vuelven las críticas a la gestión de Ambulancias Tenorio: "En varias zonas de Aragón ha habido reventones en neumáticos"

La denuncia es doble: que el mantenimiento del transporte sanitario urgente de Aragón está "muy deteriorado" y que las condiciones laborales de los profesionales son precarias. Las críticas a la empresa Ambulancias Tenorio, gestora del servicio, han vuelto a la palestra después de que el pasado viernes en un taller no le cambiaran las ruedas a la ambulancia de Híjar (Teruel) porque, según les explicaron a trabajadores y al Sindicato de Cooperación Sindical (SCS), la compañía andaluza "ha cambiado de promotor". El personal explica que, al menos por ahora, Tenorio no les ha dado ninguna alternativa y se mantienen a la espera de novedades. Mientras, la ambulancia continúa funcionando "igual".

Fuentes del Sindicato de Cooperación Sindical en Teruel sostienen que lo sucedido en Híjar "es recurrente y ha pasado en varios vehículos". Según les han indicado desde Ambulancias Tenorio, la razón es que se está cambiando el proveedor y, por tanto, la forma de hacer la sustitución de neumáticos. Sin embargo, hay técnicos de transporte sanitario que apuntan a que los talleres no están efectuando las reparaciones por impagos de la empresa gestora andaluza, con la que habrían tenido varios conflictos desde su entrada en la gestión en la comunidad en 2023.

Por eso, la situación vivida en Híjar devuelve al primer plano el malestar con Ambulancias Tenorio que desde hace años denuncian sus trabajadores. La representación de los trabajadores explica que los vehículos están "muy deteriorados" por una falta de dedicación de la empresa y detalla que hay ocasiones en las que, en vez de llevar las ambulancias a los talleres oficiales, los propios trabajadores los que "van y cambian el aceite en cualquier lado". "Hay neumáticos que están reventados", afirma.

También lo señalan fuentes del SCS de Teruel, desde el que indican que "en varias zonas de Aragón ha habido reventones en neumáticos" porque "intentan apurar las ruedas más de lo que se debe". Desde SCS opinan que el deterioro se debe a que en la empresa hay "una orden clara de gastar lo mínimo posible en mantenimiento", y desde el sindicato afirman que "desde que entró Tenorio en 2023 los problemas se han agrandado".

Al de mantenimiento agregan otros problemas que los trabajadores del transporte sanitario urgente llevan denunciando desde hace al menos dos años. El origen del malestar está en que están sin convenio colectivo desde 2018 e, indican, un 75% de la plantilla está por debajo del salario mínimo. "La empresa tiene que poner dinero desde el 1 de enero de 2019, pero no hay convenio y Tenorio no está por la labor de negociarlo", sostienen.

La representación de los trabajaores remarca que, de las tres categorías de técnicos de emergencias sanitarias que hay, dos están por debajo del SMI. "La situación es muy angustiosa. Hay gente de 25 años cobrando 1.100 euros y no pueden pagar el alquiler. Es un sector bien visto, al que cuesta trabajo llegar, y está tan enquistado", exponen. Recuerdan que por estos motivos llevan más de dos años en huelga pero que, al tratarse de transporte urgente, se establecen unos servicios mínimos del 100%, por lo que en la asistencia sanitaria no hay repercusión y los paros "no tienen efecto".

La situación es tal que llegó hasta el Tribunal Supremo, que reconoció que la empresa Ambulancias Tenorio había dejado de pagar los pluses a sus trabajadores y que se habían modificado sustancialmente sus condiciones laborales. "El dinero que tendría que ir a las nóminas se lo está quedando Tenorio", resumen desde el SCS. La entidad debe pagar los atrasos, pero el responsable de transporte sanitario señala que a la empresa "le falta un año para marcharse y se ahorrará todo lo que pueda".

En junio de 2027 terminará el contrato con Ambulancias Tenorio. Según indican fuentes del SCS, el Gobierno de Aragón contactó con el Sindicato de Cooperación Sindical antes de las elecciones autonómicas para abordar los nuevos pliegos del transporte sanitario urgente. La previsión es, ahora que ha pasado la cita electoral, retomar las conversaciones para que sea posible hacer el cambio de empresa el 1 de junio de 2027.