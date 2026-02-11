Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto Izquierdo seguirá al frente del PAR pese a poner su cargo a disposición de la Ejecutiva

Los aragonesistas entran en una fase de "autocrítica y análisis" y se comprometen a "recorrer el territorio" con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027

Un instante de la Ejecutiva del PAR celebrada este miércoles en Zaragoza. / JAIME GALINDO

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Alberto Izquierdo seguirá siendo presidente del PAR (Partido Aragonés). El candidato a la Presidencia de Aragón en las recientes elecciones del 8F, las primeras en las que la histórica formación aragonesista no consiguió representación en las Cortes de Aragón, seguirá siendo la referencia del partido para los próximos tiempos. Izquierdo ha puesto este miércoles su cargo a disposición de la Ejecutiva del partido, que ha decidido que sea el actual alcalde de Gúdar la cara visible de un partido que entra en una fase de "autocrítica", pero que ya mira a las elecciones municipales del año que viene.

Izquierdo ha dejado en manos del equipo directivo del partido su continuidad como presidente. La Ejecutiva le ha ratificado en el cargo y no hay cambios en el seno organizativo del partido, que confía en su candidato para seguir dirigiéndolo. En conversación telefónica con este diario, el líder del PAR ha asegurado que volverá a "poner el cargo a disposición" de los militantes en una futura Asamblea, en la que se profundizará en el análisis de los malos resultados electorales que han dejado fuera de La Aljafería, por primera vez en la historia, a la conocida formación aragonesista.

La reunión de la Ejecutiva, que ha tenido lugar este miércoles en Zaragoza, ha servido para hacer un primer balance de "los malos resultados" obtenidos el pasado domingo. El PAR se ha dejado casi 6.000 votos respecto a los obtenidos en mayo de 2023, cuando Izquierdo se mantuvo como el único diputado de la formación en las Cortes. Entonces, los comicios autonómicos y municipales se celebraron a la vez, una cuestión que benefició a los aragonesistas, con mucho músculo en numerosos municipios de la provincia de Teruel.

Precisamente esa provincia será el objetivo del PAR en el corto plazo. "Vamos a volver a recorrer el territorio y a hacer autocrítica a la vez", ha admitido Izquierdo a este diario, al que admite que "el ciudadano no se equivoca" y que es tarea del partido "saber qué ha pasado para resolverlo de cara a 2027". "Vamos a evaluar las circunstancias y a abrir un período de reflexión", ha concretado Izquierdo, que considera que poner a disposición de la dirección la presidencia es "algo que tenía que hacer" al ver los resultados del partido el pasado 8F.

"Un vendaval" llamado Vox

Las primeras causas que ha encontrado al Ejecutiva del PAR a la pérdida de su diputado en las Cortes son "un vendaval que llega de Madrid y se llama Vox". Los aragonesistas consideran que la campaña, "en clara clave nacional", ha perjudicado a formaciones como la suya, que ha centrado su discurso en los problemas de Aragón y en propuestas para el territorio. "El PP, con toda la gestión del Gobierno y la economía, también ha perdido", apuntan desde el PAR.

El impacto de Santiago Abascal, líder de Vox, se ha notado en Teruel y en zonas rurales, dos plazas importantes para los aragonesistas. "No hemos podido competir con una estrella del rock como Abascal que ha convertido estas elecciones en unas generales", ha lamentado Izquierdo, en un discurso muy similar al que expuso en la primera reacción la misma noche electoral. Un voto "contra Pedro Sánchez", que, sin embargo, no ha tenido el efecto deseado: "Le hemos dado más diputados a Nolasco, pero no se ha echado a Sánchez, porque a las elecciones de Aragón no se presentaba".

Alberto Izquierdo seguirá al frente del PAR pese a poner su cargo a disposición de la Ejecutiva

