'Alubia y torrezno', una de las mejores tapas con legumbres de España se elabora en Aragón

La tapa 'Alubia y torrezno' que se sirve en el restaurante Canfranc Express

La tapa 'Alubia y torrezno' que se sirve en el restaurante Canfranc Express / Servicio Especial

Paula Marco

Zaragoza

Ariel Munguía, cocinero del restaurante Canfranc Express, en Huesca, ha obtenido el tercer premio en el III Campeonato Nacional Destapa Las Legumbres-Tierra de Sabor de Valladolid, en el que se ha alzado con el primer premio la cocinera Sharon Abellán Verdú, del establecimiento Budweiser y representante de Valencia. La chef ha conquistado al jurado con su tapa 'Raíces de tiempo', elaborada con Judión de la Granja (Segovia) como ingrediente principal y concebida como una reinterpretación de la tradición culinaria en clave innovadora, ha informado la organización del certamen en un comunicado.

El segundo premio ha recaído en Rocío Maya, de Taberna de Noa, de Extremadura, por 'Destapa la Merendola', mientras que el tercer puesto ha sido para Ariel Munguia Martínez, de Canfranc Express, de Aragón, por 'Alubia y torrezno'. El jurado, presidido por la chef Pepa Muñoz, ha valorado la creatividad, la técnica y el sabor de las propuestas presentadas por finalistas de toda España.

La final del certamen se ha celebrado en Castilla y León con motivo del Día Mundial de las Legumbres y ha contado con la participación inicial de 42 cocineros, que han puesto en valor este alimento al usar legumbres amparadas por figuras de calidad de la Comunidad.

La jornada se ha completado con un foro científico-culinario y el acto institucional del Día Mundial de las Legumbres, donde se ha destacado el papel de Castilla y León como referente en producción, calidad y proyección gastronómica de estos alimentos.

