El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
Este jueves se va a limpiar la carretera de acceso para que puedan salir, pero se volverá a cerrar al menos hasta el miércoles 18 de febrero dada la previsión de que se puedan producir más avalanchas
La vida en el interior del Balneario de Panticosa transcurre con normalidad a la espera de que la carretera de acceso pueda volver a abrir. El alud que se produjo el martes no ha borrado la sonrisa de trabajadores y huéspedes. Si la evolución es favorable, este jueves a primera hora de la tarde los servicios de limpieza de la nieve acumulada darán el visto bueno para que los vehículos circulen. La inestabilidad del manto nivoso ha obligado a cerrar los accesos y ha retrasado unas horas los trabajos.
Los 350 huéspedes, entre ellos varios grupos de escolares, están disfrutando de su estancia a pesar de todo. “Están animados y aprovechando los servicios del centro, así como la nieve”, explica Martí Rafel, director general de Nozar Hotels & Resorts, quien incide en que la decisión de cerrar la carretera fue la correcta: “No ha habido que lamentar daños ni personales ni materiales, que es lo importante”.
Los clientes alojados están bien atendidos. No han podido esquiar en Formigal-Panticosa, como tenían previsto, pero la estancia está siendo positiva. “Tenemos unos 350 clientes y cerca de 100 trabajadores, lo que supone un ratio de atención muy alto”, señala. “Los escolares han contado con equipos de animación del balneario, e incluso algunos grupos tenían sus propios monitores. El nivel de atención ha sido elevado”, añade.
El responsable del balneario mantiene contacto continuo con el Gobierno de Aragón. Si nada cambia, este jueves se reabrirá la carretera tras los trabajos de limpieza. “Es lo que estaba programado. Antes no se podía actuar”, reconoce.
Eso sí, la apertura será únicamente para permitir la salida de los clientes alojados y de parte del personal. Después, y ante las previsiones meteorológicas, volverá a cerrarse hasta el miércoles 18 de febrero.
La previsión apunta a que el viernes y el sábado podrían acumularse hasta 50 centímetros de nieve. Las temperaturas bajarán, lo que estabilizará el manto, pero volverán a subir a partir del domingo, generando nueva inestabilidad. “Ese es el riesgo”, apostilla Rafel.
El verdadero problema para el balneario llega ahora. “Este fin de semana teníamos muy buena ocupación. Coinciden San Valentín y el inicio de los carnavales. Había cenas programadas y muchas reservas. Ahora toca reubicarlas, gestionar cambios y devoluciones. El equipo central de reservas está desbordado. Aun así, lo afrontamos con filosofía. Es una situación excepcional. Cuando se amplíen las viseras antialudes, estos contratiempos deberían quedar resueltos de forma definitiva”, expone.
Lo esencial, reitera, es que no hay daños personales: “Estamos viendo episodios meteorológicos muy duros en distintos puntos de España: Si todo queda en pérdidas económicas y cortes puntuales de carretera, lo asumimos como un mal menor”.
500 clientes diarios
El cierre supone un golpe para la economía de la zona. “En un día normal de febrero recibimos a muchas personas. Cada jornada de cierre son 500 clientes menos, especialmente en fin de semana y en plena temporada alta. El impacto no es solo para el balneario, sino también para el valle: pistas, comercios y restauración. Somos uno de los establecimientos hoteleros más grandes del valle de Tena y el efecto es directo”.
“El equipo comercial ya trabaja para recuperar terreno el resto del año. Las pérdidas serán importantes, pero lo primero es garantizar la seguridad y resolver esta situación de forma estructural. Con las viseras ampliadas, el problema debería quedar atrás”, concluye Rafel.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?