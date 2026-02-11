Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los alumnos de máster de profesorado de la USJ podrán hacer prácticas en centros públicos

La Universidad San Jorge, en una imagen de archivo.

La Universidad San Jorge, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Gracia

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y la Universidad San Jorge para el desarrollo de las prácticas del alumnado del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en centros sostenidos con fondos públicos.

En virtud de este convenio, con una vigencia inicial de 4 años, el Departamento de Educación se encargará de determinar los centros de prácticas, garantizar los medios necesarios y designar a los tutores docentes responsables de acompañar y evaluar al alumnado durante su estancia formativa.

Por su parte, la Universidad San Jorge se compromete a financiar los seguros obligatorios del alumnado, asumir las obligaciones derivadas de la Seguridad Social y abonar al Gobierno de Aragón una compensación económica por el uso de recursos humanos de los centros educativos.

Nuevo doctorado en el ámbito de la defensa

En la reunión de este miércoles, el Gobierno de Aragón ha autorizado también la implantación del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares en el ámbito de la Defensa y Seguridad por la Universidad de Zaragoza, a partir de curso académico 2026-2027.

Este nuevo programa comenzará con una oferta de 15 plazas de nuevo ingreso y su impartición será en modalidad presencial en la Escuela de Doctorado UZ, con la participación de profesorado del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la Academia General Militar de Zaragoza, adscrito a la Universidad de Zaragoza como un centro universitario.

Con este nuevo Programa de Doctorado, ha apuntado la portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, se amplía la oferta académica y formativa de la Universidad de Zaragoza en conexión con la demanda social y laboral actual y en colaboración con el Centro Universitario de la Defensa.

