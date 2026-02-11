Azcón reconoce que ya han empezado los contactos con Vox en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confesado que ya se han producido los primeros contactos con Vox, después de las elecciones autonómicas del pasado domingo en las que el popular fue el ganador, con 26 diputados, y Vox duplicó sus resultados y obtuvo 14 escaños. Con una aritmética parlamentaria que solo deja la opción de una coalición de los conservadores con la extrema derecha, o la abstención del PSOE y el resto de fuerzas, los populares se abren a una negociación de largo recorrido para conformar el futuro Gobierno de coalición.

Este miércoles en el Programa de Ana Rosa, en Tele 5, ha reivindicado "la política adulta" para negociar con Vox la conformación del nuevo Ejecutivo y alcanzar "acuerdos" en lo que les "une". Ha dicho que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, "tendrá un papel", pero "el peso lo llevará Abascal".

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha dicho que "los aragoneses no se equivocan cuando votan" y que su obligación es "gestionar el resultado" para "seguir avanzando en la comunidad autónoma".

"Quedan días, semanas" y PP y Vox han empezado a enviarse Whatsapp "para tener reuniones de trabajo", ha anunciado Azcón, emplazando a "trabajar con la voluntad de no bloquear", sino para ponerse "de acuerdo". Esta ha sido la máxima que ha reiterado el presidente en funciones desde que Vox saliera de la coalición en el verano de 2024: que ambos deben encontrar el "mínimo común denominador" para poder desplegar políticas en las que estén de acuerdo, evitando las posiciones de máximos que suele reivindicar la ultraderecha.

Tras recordar que "el propietario del edificio son los aragoneses" y que los políticos están "de paso" y gobernarán "una temporada" porque "la democracia hará que haya alternancia", ha señalado que el marco de negociación se basa en "la legalidad" porque no llegará a ningún acuerdo "que vaya contra las leyes", también que los acuerdos se inserten en las competencias del Gobierno de Aragón, y tercero, que se alcance "el mínimo común", subrayando que nadie tiene mayoría absoluta.

El resultado electoral "habla de una amplia mayoría del centro derecha y la derecha de este país y hay que saber gestionarla", ha enfatizado el presidente de la comunidad autónoma en funciones, insistiendo en que "el peso político nacional es indudable" en el "ascenso" de Vox. Ha comentado que acostumbra a tener buena relación con sus adversarios políticos: "Una cosa es que discrepemos en el Parlamento y otra que no podamos tomarnos un café con cualquiera".

"En política, como en la vida, lo bueno es enemigo de lo mejor", ha continuado Azcón, quien hubiera deseado que, en las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, 8 de febrero, el resultado hubiera sido "mejor" para el PP, pero ha recalcado: "Hemos ganado, somos la principal fuerza política en Aragón" y los 26 escaños -de 67- obtenidos por el PP "están entre los mejores" que ha conseguido nunca el PP Aragón.

También ha dicho que han pesado "mucho más" las "razones nacionales" que las autonómicas en estas elecciones en Aragón, añadiendo que "aunque se votara al Gobierno de Aragón han tenido un fuerte componente de política nacional, que explica en parte el resultado". Cabe recordar que el propio Azcón convocó estas elecciones, después de tener que prorrogar dos presupuestos, en línea con lo que defendía el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Si somos capaces de bajar impuestos vamos a hacerlo; si somos capaces de seguir atrayendo inversiones vamos a hacerlo; podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas y habrá otras que generen discrepancias", ha defendido. Ha exigido "ser responsables" y crear un marco de negociación "sensato" pensando en los próximos cuatro años y en aprobar un presupuesto. "Hay que querer ponerse de acuerdo, es una cuestión de actitud", ha continuado Jorge Azcón, afronta de nuevo las negociaciones con un partido con el que no pudo negociar los presupuestos de 2025 ni de 2026 y a quienes acusó del "bloqueo" de la comunidad para llegar a esta convocatoria electoral.