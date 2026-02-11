Este es el balance del 112 en Aragón durante 2025: casi 100.000 incidencias, más de 600 vuelos medicalizados y récord de llamadas el día del apagón

El 112 Aragón gestionó en 2025 un total de 97.238 incidentes, la cifra más elevada de su serie histórica por cuarto año consecutivo y atendió un volumen de casi medio millón de llamadas, en un año marcado por un notorio incremento de las intervenciones asociadas a fenómenos meteorológicos adversos como las danas. El director general en funciones del Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, ha presentado este miércoles los datos de la Memoria Anual del Centro de Emergencias del 112 en 2025.

De entre las emergencias, Clavero ha destacado la de enero de 2025, cuando hubo que rescatar a las más de cien personas afectadas por el accidente de un telesilla en la estación de Astún. A su juicio, una de las más graves a las que se hizo frente el año pasado fue la que provocó el apagón generalizado que afectó al conjunto del país el 28 de abril, día en el que el servicio registró el récord de llamadas recibidas en sus 28 años de existencia, un total de 4.385.

También se dieron situaciones graves durante la dana que golpeó a la comunidad en julio y que obligó al 112 a activar en dos ocasiones el sistema ES-Alert de advertencia a la población de la Ribera Alta y del Campo de Belchite o con motivo de los aludes ocurridos en diciembre en el Pirineo aragonés que causaron la muerte de cuatro personas.

Clavero se ha referido también a la situación de máxima alerta de incendios forestales que hubo en agosto durante las sucesivas olas de calor registradas, a los daños que produjo una dana en octubre a los municipios de Cadrete, María de Huerva y Cuarte de Huerva, o al accidente que sufrió una industria química de Zuera y que obligó a confinar durante unas horas a la población.

Emergencias ordinarias

Por su parte, el jefe de la sección de emergencias del Gobierno aragonés, Manuel Goñi, ha insistido en que 2025 fue el año en el que más incidentes se registraron, casi un 10% más que en el año pasado, a una media diaria de 266 y concentrándose mayoritariamente en los meses de julio (9.700), agosto (9.914), junio (9.311) y diciembre (8.385).

De entre las emergencias ordinarias, las sanitarias (32.347) fueron las que sumaron un mayor número de atenciones, seguidas de aquellas que generaron una situación de riesgo indirecto para la población (19.630), como incidencias en carreteras o vías públicas, asistencia social o fallos en suministros públicos.

Un momento de la presentación del balance del 112 Aragón, este miércoles, en el Pignatelli. / FABIAN SIMON

Las emergencias que requirieron de la activación de planes específicos experimentaron un incremento del 1,4%, hasta alcanzar un total de 1.937 incidentes, los más numerosos por incendios forestales (1.168), seguidos por los fenómenos meteorológicos adversos (633), el transporte de mercancías peligrosas (102), las inundaciones (30) y los accidentes en industria (4). El Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) se activó en fase de emergencia en dos ocasiones: el 18 de enero, por el accidente del telesilla en la estación de esquí de Astún (nivel 1), y el 28 de abril, con motivo del apagón (nivel 2).

Llamadas y helicopteros medicalizados

Por otro lado, el 112 Aragón recibió en 2025 una media de 1.352 llamadas diarias, especialmente lunes, sábados y domingos, con un tiempo medio de espera para recibir atención de 14 segundos, y un 76% de las realizadas se llevaron a cabo con teléfonos móviles. Gracias a su sistema de traducción, el 112 Aragón pudo atender llamadas en más de medio centenar idiomas, siendo Francia (1.581), Portugal (509) y Alemania (445) los principales orígenes de numeraciones extranjeras recibidas.

En 2025, los dos helicópteros medicalizados del servicio del 112 realizaron 635 vuelos, que supusieron 866 horas y 42 minutos de vuelo, de los cuales 47 se efectuaron en horario nocturno, gracias a la operatividad del servicio 24 horas implantado a finales de 2023. Del total de vuelos, 443 se realizaron desde la base de Zaragoza y 192 desde la de Teruel, y en cuanto al tipo de salidas, 398 fueron servicios primarios, aquellos en los que el paciente debe ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario por riesgo vital; 188 fueron servicios secundarios, en su mayoría traslados hospitalarios, y 49 correspondieron a servicios de Protección Civil.