Bebinter, la distribuidora de Ambar, lanza su tienda online para la hostelería

El sector de la hostelería avanza a gran velocidad y la transformación digital se ha convertido en una palanca clave para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de bares y restaurantes. Con el objetivo de anticiparse a las nuevas necesidades del canal, Bebinter, la distribuidora de Ambar, ha puesto en marcha un proyecto innovador que facilita y moderniza la gestión de compras de sus clientes.

Se trata de BebinterMAX, una nueva tienda online diseñada específicamente para la hostelería que permite a los profesionales acceder de forma sencilla a un catálogo digitalizado con más de 3.500 productos habituales en barra, bodega y despensa. Desde bebidas de todo tipo hasta productos de limpieza, todo el surtido está disponible en una única plataforma pensada para el día a día del hostelero.

“Esta nueva plataforma nace de la necesidad de dar un servicio extra a bares y restaurantes. Queremos ser su socio integral y ayudarles a hacer más rentables sus establecimientos”, explica Ana Luño, directora de Transformación de Grupo Agora, al que pertenecen Bebinter y Ambar.

Además de agilizar la realización de pedidos de manera autónoma y en cualquier momento, BebinterMAX ofrece otras funcionalidades prácticas que aportan valor añadido al negocio. La herramienta, muy intuitiva y fácil de usar, permite consultar facturación, contactar directamente con el servicio de atención al cliente o con mantenimiento y reportar incidencias de forma rápida, centralizando gestiones que antes requerían más tiempo y llamadas.

Los clientes registrados en BebinterMAX también acceden a un programa de incentivos vinculado a sus volúmenes de compra y pueden beneficiarse de más de 400 promociones bimensuales, una propuesta comercial pensada para apoyar la competitividad del sector. Todo desde www.bebinter.com .

“El servicio se puso en marcha en septiembre del año pasado y la acogida ha sido muy positiva. Nuestro objetivo es alcanzar este año los 5.000 clientes registrados”, añade Luño.

Con este lanzamiento, Bebinter refuerza su apuesta por la innovación y la digitalización como herramientas al servicio de la hostelería, ofreciendo soluciones prácticas que facilitan la gestión diaria y contribuyen a la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios.