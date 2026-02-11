Bebinter, la distribuidora de Ambar, lanza su tienda online para la hostelería
Da acceso a un catálogo digitalizado con más de 3.500 productos
El sector de la hostelería avanza a gran velocidad y la transformación digital se ha convertido en una palanca clave para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de bares y restaurantes. Con el objetivo de anticiparse a las nuevas necesidades del canal, Bebinter, la distribuidora de Ambar, ha puesto en marcha un proyecto innovador que facilita y moderniza la gestión de compras de sus clientes.
Se trata de BebinterMAX, una nueva tienda online diseñada específicamente para la hostelería que permite a los profesionales acceder de forma sencilla a un catálogo digitalizado con más de 3.500 productos habituales en barra, bodega y despensa. Desde bebidas de todo tipo hasta productos de limpieza, todo el surtido está disponible en una única plataforma pensada para el día a día del hostelero.
“Esta nueva plataforma nace de la necesidad de dar un servicio extra a bares y restaurantes. Queremos ser su socio integral y ayudarles a hacer más rentables sus establecimientos”, explica Ana Luño, directora de Transformación de Grupo Agora, al que pertenecen Bebinter y Ambar.
Además de agilizar la realización de pedidos de manera autónoma y en cualquier momento, BebinterMAX ofrece otras funcionalidades prácticas que aportan valor añadido al negocio. La herramienta, muy intuitiva y fácil de usar, permite consultar facturación, contactar directamente con el servicio de atención al cliente o con mantenimiento y reportar incidencias de forma rápida, centralizando gestiones que antes requerían más tiempo y llamadas.
Los clientes registrados en BebinterMAX también acceden a un programa de incentivos vinculado a sus volúmenes de compra y pueden beneficiarse de más de 400 promociones bimensuales, una propuesta comercial pensada para apoyar la competitividad del sector. Todo desde www.bebinter.com.
“El servicio se puso en marcha en septiembre del año pasado y la acogida ha sido muy positiva. Nuestro objetivo es alcanzar este año los 5.000 clientes registrados”, añade Luño.
Con este lanzamiento, Bebinter refuerza su apuesta por la innovación y la digitalización como herramientas al servicio de la hostelería, ofreciendo soluciones prácticas que facilitan la gestión diaria y contribuyen a la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente