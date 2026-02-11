El Grupo Aramón celebra el Carnaval con actividades, concursos y bajadas de antorchas este fin de semana

El Grupo Aramón celebrará este fin de semana el Carnaval con una amplia programación de actividades, en un momento de la temporada marcado por unas excelentes condiciones de nieve. Las últimas nevadas han permitido que los espesores alcancen hasta los 300 centímetros y que se continúe ofreciendo alrededor de 270 kilómetros esquiables entre todas las estaciones del grupo.

Carnaval, concursos y bajada de antorchas

La estación de Cerler acogerá el sábado la celebración del Carnaval con una completa programación. A partir de las 12:00 horas, la terraza de Colladeta acogerá una fiesta carnavalera con el DJ Albert Neve y se celebrará el concurso de disfraces, con categorías infantil, adulto y una especial de San Valentín para parejas. A las 13:00 horas tendrá lugar la tradicional bajada conjunta carnavalera desde Colladeta hasta el Llano de Ampriu.

La jornada continuará a partir de las 16:00 horas en Remáscaro con Albert Neve. Al caer la tarde, tendrá lugar la bajada de antorchas, un espectáculo visual que iluminará el descenso nocturno hasta Cerler 1.500.

El sábado Javalambre también iluminará sus pistas con la bajada de antorchas por la pista Ventisquero, uno de los momentos más especiales y esperados de la temporada. A partir de las 17:00 horas, la jornada contará con música en la terraza de Sabina. Al anochecer, los participantes subirán en el telesilla Ventisquero para iniciar el descenso nocturno con antorchas encendidas. Al finalizar, se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes.

Ese mismo día, la estación acogerá además una animación especial en la pista de trineos, con juegos y carreras para disfrutar en familia.

Además, tendrá lugar la celebración del Carnaval en Javalambre y Valdelinares. A las 13:00 horas se celebrará la bajada carnavalera en ambas estaciones, seguida de música en directo con DJ en las terrazas de Sabina y Cabaña 1.900. La votación de los mejores disfraces se realizará el lunes 16 de febrero a través de las redes sociales. Este fin de semana coincide, además, con el 30 aniversario de la inauguración de la estación de Javalambre.

Marchica Experience: música en las estaciones

La oferta musical y de ocio del grupo se completa con una intensa agenda dentro del concepto Marchica Experience, que este fin de semana tendrá como gran protagonista a MATTN, una de las DJs internacionales más reconocidas del panorama electro house. La artista belga, habitual en festivales de referencia como Tomorrowland, será uno de los nombres destacados del cartel en Marchica.

La programación arrancará el miércoles con Sweet Pyrenne y continuará el jueves con Pure Marchica, prolongándose durante todo el fin de semana con sesiones como Ley DJ o el evento Local Rider en M Big Room. M The Club, Cantal, Terraza Boutique Sarrios, Cabaña Garmet Lounge, El Iglú y Cabaña Izas también contarán con actividad musical.

Noticias relacionadas

En Cerler, Remáscaro ofrecerá sesión el viernes con Alex Curreya, mientras que en Valdelinares la música estará presente durante el fin de semana con Alex Torres el sábado y Topo el domingo.