Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz

El grupo industrial italiano Cereal Docks ha firmado un acuerdo de inversión para adquirir el 70% de Quality Corn, compañía aragonesa especializada en el procesamiento de maíz para la industria alimentaria y considerada uno de los referentes del sector en el Viejo Continente. La transacción, según han informado ambas empresas, se cerró a finales del pasado mes de enero y sitúa al comprador en una posición reforzada dentro del mercado de ingredientes a base de maíz, uno de los cereales sin gluten con mayor demanda en la industria.

La compra se enmarca en el plan industrial 2025-2028 del grupo italiano, que contempla crecer mediante fusiones y adquisiciones para ampliar su cartera en el segmento de ingredientes alimentarios, con especial atención a productos derivados del maíz y a los cereales sin gluten, en línea con las tendencias de consumo y con el objetivo de ganar presencia internacional.

Una cadena “de la siembra al ingrediente”

Cereal Docks, fundada en 1983 en el noreste de Italia y con sede en Camisano Vicentino (Vicenza), ha construido su desarrollo “en estrecha colaboración con el mundo agrícola”. La empresa destaca que hoy participan más de 18.000 agricultores en sus cadenas integradas de oleaginosas y cereales --incluido el maíz-- con certificaciones orientadas a la trazabilidad y la sostenibilidad.

Con la incorporación de Quality Corn, el grupo italiano pretende consolidar una cadena de suministro integrada “desde la siembra hasta el producto”, un modelo que, en el sector de ingredientes, se traduce en mayor control del abastecimiento y en capacidad para garantizar continuidad a clientes industriales.

Fábricas en Aragón y Francia

Quality Corn cuenta con su principal centro de producción en la localidad de Ariéstolas, perteneciente al municipio de Almunia de San Juan (Cinca Medio), y una segunda sede en el suroeste de Francia. La empresa declara una facturación aproximada de 90 millones de euros y una plantilla de 80 personas. Opera, además, con una cadena integrada que abarca desde el cultivo y la selección hasta el almacenamiento y la molienda, con foco en la trazabilidad y la calidad.

Su catálogo incluye harinas de maíz precocidas, crudas y nixtamalizadas, y es proveedor de sectores como panadería, snacks, cerveza y palomitas. También figura entre los principales operadores europeos de maíz en grano para grandes compañías alimentarias, con aplicaciones que van desde maíz frito para aperitivos hasta variedades específicas para tortillas, nachos y otros productos tex-mex.

Sinergias con Molino Favero y más valor añadido

La integración permitirá a Cereal Docks combinar la capacidad de Quality Corn con la de Molino Favero, el molino del grupo italiano especializado en harinas de maíz e ingredientes sin gluten. La compañía apunta a sinergias industriales y comerciales, especialmente en suministro agrícola, innovación y desarrollo de ingredientes de mayor valor añadido.

“Representa otro paso estratégico en nuestro camino de crecimiento”, ha señalado Mauro Fanin, presidente de Cereal Docks, quien subrayó el interés por reforzar cadenas integradas y el papel del grupo como socio de la industria alimentaria internacional.

Por su parte, Agustí Mariné, fundador y director general de Quality Corn, enmarcó la operación como una “evolución natural” en un sector “cada vez más profesionalizado” y con “mayor responsabilidad” ambiental. Mariné destacó, además, la base agrícola de la firma española: más de 800 agricultores profesionales participan actualmente en su actividad, una cifra que espera incrementar con el respaldo del grupo italiano.

Asesores de la operación

En la transacción, EY-Parthenon actuó como asesor financiero exclusivo (M&A) y EY Abogados como asesor legal de Quality Corn. Cereal Docks contó con el apoyo de KPMG en asesoramiento legal y due diligence, SAT Studio Legale como asesor legal y TZ&A Advisory Firm como asesor financiero.

Cereal Docks se dedica al procesamiento primario de materias primas agroalimentarias para producir ingredientes --harinas, aceites, lecitinas, harinas sin gluten y extractos vegetales-- con aplicaciones en alimentación, piensos animales, farmacéutica, estética y usos técnicos. La empresa recuerda que en 2021 se reestructuró como “empresa beneficiaria” bajo la legislación italiana, una figura que incorpora compromisos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Quality Corn, por su parte, se define como un productor industrial español especializado en el cultivo y procesamiento de variedades de maíz para el sector agroalimentario, con producción orientada a cuatro grandes usos: palomitas, maíz frito, maíz para nachos y maíz empleado en procesos basados en sémola.