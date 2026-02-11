¿Qué hubiera pasado si el partido de Alvise no se hubiera presentado a las elecciones de Aragón?

La presencia del partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), en las elecciones aragonesas puso un elemento más en el ya de por sí complicado tablero político que hay en Aragón y, aunque finalmente no consiguió ningún escaño ya que se quedó apenas a 350 votos de alcanzar el umbral mínimo del 3% en la provincia de Zaragoza, su simple presencia sí que ha producido alguna variación en la asignación de diputados.

Las cuentas son claras si se parte de la premisa de que en el caso de que SALF no hubiera presentado su candidatura en Aragón, los votos que cosechó hubieran ido a Vox. Es evidente que es política ficción pero también que parecen los dos partidos más afines. En el caso de que las 17.983 papeletas del partido de Alvise Pérez hubieran acabado en el de Santiago Abascal, habría modificaciones en el reparto de escaños.

Un cambio en una provincia

Bien es cierto que en lo sustancial no variaría mucho pero en la provincia de Zaragoza, Vox hubiera pasado a tener 98.134 votos (un 20,28% del total) lo que le hubiera permitido quedarse a menos de 20.000 votos del PSOE y, lo que es más importante, arrebatarle el último escaño que fue para el PP. Es decir, en la provincia de Zaragoza, el Partido Popular hubiera sumado 13 escaños y Vox 8 (solo uno menos que los socialistas).

Sería, en realidad, el único cambio ya que ni en Huesca ni en Teruel les valdría esa supuesta suma de votos para conseguir algún escaño más ya que no les alcanzaría para arrebtárselo al PP y al PSOE, respectivamente. En la provincia oscense se quedarían con 22.125 votos (un 20,03% de los votos) y en la de Teruel 15.071 (un 22.48% del total). Eso sí, en la provincia de Teruel se quedarían a 700 votos de superar al PSOE (en la capital ya quedaron por delante).

Por lo tanto, el reparto de las Cortes de Aragón sin la presencia de SALF quedaría liderada por el PP con 25 escaños por los 18 del PSOE, los 15 de Vox, los 6 de CHA, los dos de Aragón Existe y el de IU-Sumar.

Y si la izquierda...

Conviene, además, recordar, que en el caso de que la izquierda se hubiera presentado unida (CHA, IU y Podemos), este bloque le hubiera arrebatado otro más al PP. En ese caso, y si SALF no hubiera concurrido, las Cortes quedarían así: PP, 24 diputados; PSOE, 18; Vox, 15; Izquierda, 8; y Aragón Existe, 2.