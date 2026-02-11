Juste pide a la mujer de Guitarte que dimita de la DPT por los polémicos contratos

La polémica por los contratos adjudicados a Nieves Sánchez, jefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT y mujer de Tomás Guitarte (Teruel Existe), ha llegado a su punto álgido. El presidente de la DPT, Joaquín Juste (PP), solicitó el pasado martes a su vicepresidenta, Beatriz Martín (Teruel Existe), que Sánchez dimitiera de su cargo, al considerar incompatible su papel en la DPT con la adjudicación de dos contratos de obras en 2023 y 2024, cuando ya tenía esa función en la diputación provincial.

Según ha adelantado eldiario.es y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la situación entre ambos partidos estalló el pasado martes tras la reunión entre las dos formaciones. Fuentes del PP en la DPT explicaron a este diario que fue Juste el que trasladó la incompatibilidad y aludió a la falta de un documento, que se debe renovar año a año, en el que se refleje la compatibilidad entre las obras adjudicadas y el cargo que ostenta en la diputación provincial.

Según estas mismas fuentes, Sánchez no había entregado en 2025 ese documento. Algo que había pasado desapercibido en el seno de la DPT hasta la denuncia presentada por el empresario José Luis Campos hace unas semanas, poco antes del inicio de la campaña electoral. El asunto saltó al foco mediático al ser cuestión de debate entre Alberto Izquierdo (PAR) y el propio Tomás Guitarte, con algunos momentos de alta tensión en los diferentes cónclaves celebrados a lo largo de la campaña.

Al recibir la alerta de Campos, la DPT repasa la documentación y aprecia que ese informe de compatibilidad de 2025 no existe, por lo que inicia esta inspección interna que ha concluido con la reunión del pasado martes. En paralelo, el Salud está investigando la legalidad de las dos adjudicaciones y si existe ese choque por la compatibilidad del cargo de Sánchez y su papel en esta empresa constructora que administra.

El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Calamocha admitió a trámite una denuncia de Teruel Existe contra contra el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, y el empresario José Luis Campos, por presunta "prevaricación" y "malversación de fondos públicos". El grupo municipal denunció al regidor de aprobar una "permuta de inmuebles ruinosa para la hacienda local" en favor del responsable de la radio local y de "irregularidades" en los pagos recurrentes de más de 25.000 euros al año por publicidad en radio.

Noticias relacionadas

Consultado por este diario, Teruel Existe ha rechazado hacer declaraciones por el momento sobre este asunto.