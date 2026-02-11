Los médicos de Aragón vuelven a la huelga: paros en febrero y marzo para reclamar mejoras en las condiciones

La historia se repite. Los dos sindicatos médicos de referencia en territorio aragonés, CESMAragón y Fasamet, se han desmarcado de las organizaciones sindicales que a nivel estatal han aprobado un borrador del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad y volverán a sumarse a la huelga nacional que se ha convocado contra esta norma a lo largo de febrero y marzo. Como ya advirtieron el pasado mes de diciembre, los paros tomarán también un cáriz autonómico y exigirán al Gobierno de Aragón, ahora ya superada la convocatoria electoral, mejoras en sus condiciones laborales y retributivas.

El escenario sanitario al que se enfrentará Aragón a partir de la próxima semana es el mismo que vivió a comienzos del mes de diciembre, cuando los paros médicos -también nacionales y autonómicos- obligaron a cancelar 839 operaciones. La diferencia está en que, esta vez, la huelga nacional es indefinida. CESMAragón y Fasamet han convocado cinco días de paros en febrero -del lunes 16 al viernes 20, es decir, la próxima semana-, y otros cinco en marzo, que serán también del día 16 al 20.

Además de la huelga, los sindicatos han convocado concentraciones de cinco minutos durante los días de paros para que los profesionales que tengan que hacer servicios mínimos puedan también hacer sus reclamos. Estas serán a las 12.00 horas. Además, el viernes de la próxima semana, 20 de febrero, una manifestación partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hasta la Delegación del Gobierno de Aragón.

Según han explicado desde los sindicatos médicos, la convocatoria tiene doble carácter. A nivel autonómico, reclaman al Gobierno de Aragón, que tiene a su presidente, Jorge Azcón, en funciones, y una mayor dependencia de Vox, mejoras en sus condiciones laborales. "Solo mediante una convocatoria autonómica podremos sentarnos a negociar estos asuntos que no dependen del Ministerio de Sanidad", sostienen.

Negociar una mejora en las condiciones

Los reclamos sindicales recogen aspectos como equiparar las condiciones laborales de los médicos aragoneses con las de otras comunidades o el cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025. Según afirman, las retribuciones de los médicos y facultativos de Aragón son inferiores a las de los profesionales de otros territorios, y a ello añaden que sufren unas pérdidas desde 2010 que cifran en más de 20.000 euros.

CESMAragón y Fasamet claman también por un aumento del precio de la hora de guardia, que aseguran que ahora está "entre los seis más bajos", y complementos para los médicos del 061. También solicitan recuperar la carrera profesional para el personal fijo y el temporal "con el desbloqueo del nivel IV y la negociación de un nivel V". Otras de sus exigencias pasan por acordar incentivos para los centros de difícil cobertura, incrementar la retribución de productividad variable, aumentar la remuneración por kilometraje en los desplazamientos y una mejora en prestaciones de la Seguridad Social durante el tiempo de incapacidad temporal por contingencia común.

Entre los reclamos autonómicos se encuentra también "el cumplimiento riguroso de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025". Los sindicatos recuerdan que en ellos se incluían puntos como "la obligación del Gobierno de Aragón de destinar en 2026 a la Atención Primaria el 25% del gasto sanitario". Por ahora, denuncia, "el porcentaje "sigue estancado en el 13%". Centran sus solicitudes en concreto en recuperar las consultas de apoyo en los centros de salud para garantizar el máximo de pacientes en las agendas -35 para médicos de familia y 28 para pediatras- y que las citas no tengan una demora de más de 72 horas.

Exigencias a nivel nacional: un Estatuto Marco propio

Aunque el pasado enero el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) para crear un nuevo Estatuto Marco, los sindicatos médicos continúan rechazando esta norma porque, explican desde Aragón, "supone retrocesos en nuestra profesión, en nuestra salud y en la calidad asistencial". Apuntan también a que ha quedado "diluida" la voz de los médicos, lo que, según denuncian CESMAragón y Fasamet, ha llevado a aprobar un borrador del Estatuto Marco, "sin el respaldo de médicos y facultativos".

"La norma impone a los médicos jornadas de hasta 45 horas semanales de promedio por las guardias obligatorias, que además se retribuyen a un tercio de las ordinarias y no cotizan para la jubilación, pero sí para el IRPF", critican. Suman a ello que en el borrador de la norma se permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".

Por eso, y con el objetivo de que el Estatuto Marco dé voz a los profesionales sanitarios "y acabe con abusos como las guardias obligatorias", los médicos de España irán a la huelga. Y también lo harán los de Aragón, que exponen que este es "el último recurso ante el deterioro de la sanidad". Aseguran, además, que las movilizaciones continuarán hasta que se alcance una solución. Por eso, a nivel nacional se ha convocado un paro indefinido con una semana de huelga al mes desde febrero y hasta junio.