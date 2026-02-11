La Oficina de Extranjería en Zaragoza, en "riesgo de colapso" ante la regularización extraordinaria de inmigrantes

La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno central ha encendido las alarmas en los sindicatos que representan a los empleados que trabajan en oficinas como las de Zaragoza, que se preparan para recibir 15.000 expedientes con esta medida teniendo la plantilla disponible muy mermada. Así lo ha puesto de manifiesto CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) este miércoles, que ha reclamado al Gobierno más información sobre el proceso de regularización extraordinaria anunciado y ha exigido refuerzos de personal para las oficinas de Extranjería.

Desde el sindicato alertan de que hay "riesgo de que se colapsen" con este nuevo proceso puesto en marcha desde Madrid y que trata de regularizar la situación en España de todos aquellos inmigrantes que lleven más de cinco meses instalados en el territorio. CSIF remarca que son más de 15.000 extranjeros los que podrían acogerse a esta medida en Zaragoza y ha advertido de que las oficinas de Extranjería están ya muy saturadas de trabajo.

CSIF ha explicado que la Oficina de Extranjería de Zaragoza tiene ahora 53 trabajadores, de los que 5 están de baja de larga duración sin que se cubran sus plazas y que ya el año pasado tramitaron "unos 34.000 expedientes", una carga de trabajo que durante el año pasado vieron cómo se incrementaba "un 25 % con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo". Y que la actual regularización extraordinaria va a aumentarla todavía más.

"Las oficinas de Extranjería de Aragón ya están al límite, sobrecargadas de trabajo, y no pueden asumir un nuevo proceso de regularización masivo sin un refuerzo de personal", ha señalado Paco Domínguez, responsable del sector de la Administración General del Estado en CSIF Aragón, quien ha hecho hincapié en que una regularización extraordinaria "requiere un refuerzo extraordinario de personal".

Noticias relacionadas

En su opinión, haría falta una decena de trabajadores para poder desarrollar las tareas. "Si no, corremos el riesgo del colapso", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado mejoras salariales para la plantilla a través de los complementos de productividad.