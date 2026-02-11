La plantilla de Teka en Zaragoza rechaza de forma contundente el preacuerdo del ERE

La planta de Teka en Zaragoza ha rechazado de forma contundente el preacuerdo alcanzado a nivel nacional para el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional en España. La votación celebrada en la planta situada en la carretera de Madrid se ha saldado con un resultado demoledor: 169 votos en contra frente a solo 19 a favor, sobre un total de 190 votos emitidos, con dos papeletas en blanco y ninguna nula. Una respuesta clara de la plantilla que da continuidad y fuerza a la oposición expresada días atrás por la representación sindical de este centro de trabajo.

El rechazo de Zaragoza se produce apenas tres días después de que los sindicatos con presencia en la fábrica -CC.OO. y UGT- anunciaran públicamente su voto negativo al preacuerdo negociado a nivel estatal. Entonces, ya advertían de que las condiciones pactadas no garantizaban “una salida digna” para las personas afectadas, pese a que el acuerdo reducía el número inicial de despidos de 99 a un mínimo de 66 en toda España. A la planta zaragozana le corresponderían 19 salidas -siete menos de las previstas inicialmente-, en un centro que emplea a 222 personas.

Las organizaciones sindicales justificaron su rechazo por el deterioro de las condiciones de jubilación y rentas para parte de la plantilla afectada. “Este acuerdo no da cabida a las necesidades que tenemos en el centro de trabajo de Zaragoza”, señalaron, al tiempo que lamentaban haberse “quedado solos” en sus reivindicaciones dentro del proceso negociador estatal.

Sin embargo, las condiciones del preacuerdo no convencen a la plantilla zaragozana. Tras conocerse el resultado de la votación, el comité de empresa ha agradecido la elevada participación y ha subrayado el respaldo recibido por parte de los trabajadores que han apoyado la posición sindical y, especialmente, a quienes no estando directamente afectados han votado en solidaridad con sus compañeros.

En un comunicado, la representación de los trabajadores de la capital aragonesa, donde CCOO es el sindicato mayoritario, califican los despidos planteados como “ruines e injustificados” y considera que el resultado refuerza la legitimidad de la oposición al ERE.

El rechazo casi unánime en Zaragoza deja así seriamente tocado el recorrido del preacuerdo en uno de las principales fábricas de la compañía. El pacto alcanzado incluso podría decaer en función de cuál sea el resultado global de todos los centros de trabajo de Teka España, algo que todavía no se conoce.