Profesores y alumnos del Pablo Gargallo de Zaragoza salen a la calle por el mal estado del centro: "Si sigue lloviendo habrá clases que no se podrán dar"

María Jesús de Marcos retrocede a la semana pasada y dice: "Como siga lloviendo, habrá clases que no se podrán dar". Es la secretaria del IES Pablo Gargallo de Zaragoza y con sus palabras busca evidenciar el mal estado que presentan las instalaciones del centro, en el que la semana pasada las goteras fueron protagonistas. "Había escaleras cortadas porque había cascadas de agua", concreta. Por este y otros motivos, ha salido a la calle junto a otros profesores y alumnos para denunciar las deficiencias que sufre el instituto. "Estamos un poco desesperados", expresa.

De Marcos explica que ella es la responsable de gestionar el dinero que llega de la administración al instituto para "poder subsanar lo que falta" y denuncia que desde hace un año están pendientes de recibir más de 40.000 euros de Educación. "Nos lo deben del curso pasado", asegura. Según relata, la DGA les ha "prometido" que ese dinero llegará ahora, pero ella se muestra desconfiada. "Hasta que no lo vea en la cuenta no me lo voy a creer", dice.

La secretaria del Pablo Gargallo agrega que también profesionales del Servicio Provincial de Educación acudieron al IES a hacer fotos de las instalaciones, pero desconoce cuáles son los siguientes pasos a dar para subsanar el problema de las goteras. "No sé si puedo llamar a alguien para contratarlo y luego me van a dar ese dinero o tengo que esperar a que la administración venga a arreglármelas", expresa.

A las instalaciones suman otras deficiencias que presenta el instituto, que cuenta con entre 450 y 500 estudiantes. "Nos falta personal administrativo", asegura De Marcos, que apunta que "también ahora" les han transmitido desde Educación que sacarán esa plaza. La docente asegura que también sufren un déficit de conserjes después de que una se jubilara y otra haya solicitado ahora una reducción de jornada, de lo que estña "en su pleno derecho". "Tenemos un horario de 8.00 horas a 21.00 horas, entonces nos falta personal de conserjería y necesitamos que nos manden más", sostiene, y añade: "Las pobres conserjes están ahciendo más horas de la cuenta".

Desde la Federación de Enseñanza de CGT Aragón han respaldado la protesta y han solicitado a Educación que "resuelva de manera urgente" las necesidades que tiene el instituto. "Exigimos a la consejera (en funciones, Tomasa Hernández) el abono inmediato de los libramientos pendientes, dotación del personal no docente y la reparación de goteras", indican, y afirman que "la situación es urgente". "Es probable que, si no se toman medidas pronto, haya que suspender la actividad lectiva", exponen.

Desde CGT apuntan también que la DGA ha comunicado al centro de forma reciente que realizará de forma inmediata el pago del libramiento pendiente de la semana pasada.