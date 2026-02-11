La vivienda en Aragón, en máximos históricos: el número de compraventas no se veía desde 2007

Hay que remontarse al año 2007 para ver un número mayor de operaciones de compraventa de vivienda en Aragón. La comunidad cerró 2025 con 18.611, un crecimiento del 2,8% interanual y un promedio de 13,5 adquisiciones inmobiliarias por cada 1.000 habitantes. Pero es en las usadas donde está el "sensor" real del mercado, con 14.869 compraventas de este tipo durante el curso pasado que tambén la sitúa muy cerca de máximos históricos. Estas representan una media estable que ronda el 80% de las operaciones totales, muy lejos de la época de la burbuja inmobiliaria, donde la usada y la nueva estaban prácticamente parejas.

Todos estos datos los desgrana el último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, presentado este miércoles en el espacio Xplora de Ibercaja, en Zaragoza. El precio también sigue al alza, en una tendencia que no tiene visos de detenerse, y que deja el metro cuadrado en 1.743 euros, cifras máximas (a nivel nominal) desde 2011. Es un crecimiento del 3,4% en el último trimestre del año y del 10,6% respecto al cierre de 2024.

Pero el mercado real está en la vivienda usada, que es la que se ha escriturado en los últimos meses, ya que la nueva responde normalmente a operaciones cerradas hace ya dos o tres años. En el caso de Zaragoza capital, donde se concentran en torno a un tercio de las compraventas, se han cerrado 2.088 entre octubre y diciembre, un número que desciende un 8,6% respecto a los tres meses anteriores (julio-septiembre).

Datos que, según Luis Fabra, director de la cátedra, no son "preocupantes" y que probablemente sufren un arrastre del mercado de los pisos a estrenar, pues el municipio cerró el año con 8.868 compraventas, un crecimiento del 11,6% respecto a las escrituradas a lo largo de 2024. Lo que sí comienza a notarse es un desplazamiento del mercado hacia el área metropolitana de Zaragoza, sobre todo a localidades como Cuarte de Huerva, debido al incremento de los precios.

Presentación del informe del mercado inmobiliario aragonés en 2025, este miércoles. / Ibercaja

En ese sentido, las cerca de 9.000 viviendas mencionadas en la capital aragonesa suponen una cuota de mercado del 41,4%, cuando hasta hace no mucho superaban el 50%. En cualquier caso, el efecto succión de Zaragoza sigue siendo muy claro, ya que la siguiente cuota la representa Huesca con 729 operaciones que representan apenas el 3,4%. Teruel capital, con 400 (1,9%), ocupa el quinto puesto del ranking, superada por Cuarte y Jaca.

La oferta y el precio

Entre las cuestiones a analizar destaca especialmente la del precio, que ha subido un 10,6% en el último año. En el caso de los pisos nuevos lo hace por encima de esa media, con un 12,4%, aunque los expertos insisten en que el dato "real" es el de la vivienda usada, donde el crecimiento es del 10%. Aragón, pese a ser una comunidad "barata", se encuentra en máximos históricos que no registraba desde hace más de una década, siempre hablando en términos nominales.

Pero la intensidad de crecimiento de los precios está ahora en sus picos más altos, y los precios globales de las provincias se ven arrastrados por sus capitales, especialmente en el caso de Zaragoza, donde el metro cuadrado ha subido un 9,8%, hasta los 2.221 euros, frente al 8,9% de auge en el resto de municipios del territorio, que se quedan en 1.827 euros. "Estamos ante un mercado muy líquido, donde se vende fácil", analiza Fabra.

Un bloque de viviendas en construcción en Arcosur, junto a otro ya habitado, en la parte más consolidada del barrio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Y es que, según los expertos del sector, la enorme actividad inmobiliaria que provoca la asimetría entre demanda y oferta hace que los precios de la oferta, y por tanto de cierre de compraventa, sigan al alza. La buena noticia, según Fabra, es que en los últimos meses las viviendas en venta han tendido a estabilizarse.

El comprador sigue siendo en cerca de un 92% una persona física, cuyas preferencias están en los pisos (hogares colectivos), que representan un 78,1% del total. Con todo, las operaciones relacionadas con las unifamiliares (21,9%) no están demasiado lejos de los altos picos que se registraron tras la pandemia, cuando tocaron su techo. El perfil del comprador ya cuenta con un 7,8% de extranjeros en el cómputo interanual, especialmente de Rumanía, Marruecos y China.

La distorsión del alquiler

En cuanto al mercado del alquiler, los datos que maneja el informe siguen estando distorsionados. ¿Por qué? Según los expertos, porque las administraciones (en este caso le corresponde a la DGA), no facilitan el número de depósitos de fianza, por lo que no tienen una imagen real del sector, ya que muchas agencias y portales inmobiliarios tienen a los demandantes en barbecho y en cuanto les entra un piso acorde a sus exigencias se lo arriendan sin necesidad de colgarlo.

En cualquier caso, con los números disponibles, el precio del metro cuadrado está en 10,4 euros mensuales, un 9,9% más que en 2024, con Zaragoza a la cabeza con 11,2 euros al mes (un 9,5% más). En base a 2023, ya que estas cifras tampoco están actualizadas, hay más de 86.000 pisos alquilados en la comunidad, un 19,3% del total, con más de 66.000 en Zaragoza provincia, 13.741 en Huesca y 6.239 en Teruel, donde el porcentaje sobre el total es menor (un 15,4%).