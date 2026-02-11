Vox pedirá controlar un tercio del nuevo Gobierno de Aragón

Vox quiere controlar tres o cuatro consejerías, una con rango de vicepresidencia, del próximo Gobierno de Aragón. La ultraderecha, que ha alcanzado los catorce escaños y ha doblado sus resultados respecto a 2023, aspira a quedarse con un tercio de los departamentos que tendrá el nuevo Ejecutivo aragonés, que contará con entre diez y doce carteras, según se firme el reparto de competencias entre populares y ultraderechistas.

La referencia de Extremadura marca el camino. Ahí, en las negociaciones con el PP de María Guardiola, Vox ha solicitado esas tres o cuatro carteras y siempre vinculadas al medio rural o al medio ambiente, dos de los principales argumentos de su campaña electoral. En Aragón, con los siete diputados obtenidos en mayo de 2023, Vox logró las consejerías de Despoblación (Alejandro Nolasco, con rango de vicepresidente autonómico) y Agricultura (Ángel Samper). Ambos dejaron el Gobierno de Aragón en julio de 2024, con la salida de la ultraderecha de todos los Ejecutivos autonómicos que había conformado con los conservadores once meses antes.

Los dos consejeros durante ese primer gabinete de Jorge Azcón tuvieron competencias muy vinculadas al medio rural, ese en el que Vox ha cogido mucha fuerza, tanto en la comunidad como en el resto de España. La intención de la ultraderecha es alargar la negociación lo máximo posible, viendo que desde la oposición al PP el crecimiento tanto en Extremadura como en Aragón les ha servido para condicionar más la situación política de los dos territorios.

La consejería de Agricultura tienta a Vox, que tiene numerosos perfiles en sus listas ligados al sector primario. Luis Biendicho, diputado por Zaragoza, fue secretario general técnico de Ángel Samper durante su etapa en el Pignatelli. Aránzazu Simón, especialista en gestión de regadíos en Riegos del Alto Aragón, y Sergio Marco, coordinador medioambiental en Huesca, son dos de los cuatro diputados que Vox ha obtenido por la provincia oscense.

Además, la ultraderecha quiere carteras con «acción política y presupuesto», por lo que repetir la fórmula de Despoblación obligaría a incluir más partidas y más contenido político en ese departamento. Entonces, Alejandro Nolasco fue responsable de esa área, pero también de Justicia y Desarrollo Territorial. Esa cartera tuvo rango de vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón.

Ahora el plan de Vox es conseguir que el PP haga «un cambio político», según comentó el lunes el presidente del partido, Santiago Abascal. Horas antes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, defendía que Vox «aspiraba a gobernar» para, precisamente, lograr esas acciones políticas que quieren aplicar. Fúster ironizaba y consideraba a su partido «muy cansino» por repetir constantemente las mismas prioridades. Incluía ahí «la lucha contra la inmigración ilegal, el fin del adoctrinamiento de las aulas, la industria y la bajada radical de impuestos».

Las negociaciones entre PP y Vox no se resolverán pronto y la campaña de Castilla y León, así como el caso de Extremadura, marcarán el ritmo. La ultraderecha, fuera ahora de los Ejecutivos, ve cómo las encuestas le son favorables al no tener el desagaste de la gestión diaria en los Gobiernos autonómicos.