7.393 aspirantes a las oposiciones de maestro en Aragón 2026: fecha, plazas convocadas y lugar del examen

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha recibido 7.393 solicitudes para participar en las oposiciones al cuerpo de maestros, que se celebrarán el próximo día 20 de junio. Con 2.239 inscripciones, Educación Infantil es la que ha tenido una mayor demanda. Le sigue Primaria, con 1.229. El número de plazas convocadas es 308.

En cuanto a número de solicitudes, las especialidades que más solicitudes han recibido son Pedagogía Terapéutica (PT), con 1.061 inscripciones, y Educación Física, que ha alcanzado las 1.037. La participación en Lengua Extranjera Inglés es de 863 personas, mientras que Audición y Lenguaje (AL) suma 496. Música y Lengua Extranjera Francés registran 298 y 170 solicitudes respectivamente.

Los más de 7.393 candidatos aspiran a ocupar una de las 308 plazas convocadas, qeu están distribuidas entre todas las especialidades excepto Lengua Extranjera Alemán. En concreto, son 70 para Infantil, 30 para Primaria, 50 para Educación Física, 45 para PT, 20 para AL, 70 para Inglés y 5 para Francés.

A estas se suman tres plazas adicionales correspondientes al 8% no cubierto en el turno de discapacidad de la anterior convocatoria en las especialidades de Inglés, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria.

¿Dónde es el examen de cada especialidad?

En Huesca se examinarán los aspirantes a Pedagogía Terapéutica y de Primaria, mientras que en Teruel lo harán los de Inglés, Música y Audición y Lenguaje (AL). En Zaragoza se realizarán las pruebas de Infantil Francés y Educación Física.

Tal y como se avanzó ya en la presentación de las oposiciones, las pruebas mantienen el sistema de plicas y lectura por parte del tribunal. Constan de dos ejercicios eliminatorios y la programación didáctica deberá incluir un mínimo de nueve unidades, sin límite máximo.

Además, se mantiene la penalización por faltas de ortografía: 0,25 puntos por error hasta un máximo de 2 puntos, según las orientaciones generales que se publicarán en la página web del Departamento de Educación de la DGA.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón defienden que esta convocatoria busca proseguir con la reducción de la temporalidad y la consolidación de las plantillas docentes, garantizando la continuidad de los proyectos educativos en los centros públicos. Subrayan que esta se enmarca en uno de los objetivos estratégicos de la consejería, y apuntan que la DGA ya ha mejorado las condiciones laborales y retributivas de maestros y profesores con un acuerdo histórico de más de 126 millones de euros y trabaja por la dignificación y el reconocimiento de la función docente.