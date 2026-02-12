Aragón activa el plan de inundaciones en fase de alerta por la crecida del río Gállego

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan de Inundaciones (Procinar) ante la crecida de caudal que está experimentando el río Gállego en su tramo final.

La Confederación Hidrográfica del Ebro estima que el río alcanzará un caudal de unos 350 metros cúbicos por segundo a su paso por el municipio de Zuera en torno a las tres de la tarde de este jueves. Esas cifras implican que el nivel del río permanecerá en nivel amarillo, aunque podría rozar el nivel naranja de peligrosidad.

Aunque no se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podría anegar tierras de cultivo y alguna caseta agrícola en la zona. Sobre las 10.40 horas, el Gállego estaba decreciendo en Ardisa, donde ha alcanzado una altura de 3,11 metros a las 8 de la mañana.