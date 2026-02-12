Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CincomarzadaCentro de menoresAlberto GuitiánMiguel ServetPlaza ImperialCierre
instagramlinkedin

La borrasca Nils pone a Aragón en alerta por viento: las rachas alcanzarán los 100 km/h en varios puntos de la comunidad

Aemet mantendrá activos avisos meteorológicos la comunidad aragonesa, a lo que se sumarán las alertas por nieve en el Pirineo a partir del viernes

Una chica, en el puente de piedra de Zaragoza golpeada por una fuerte racha de viento, en una imagen de archivo

Una chica, en el puente de piedra de Zaragoza golpeada por una fuerte racha de viento, en una imagen de archivo / Javier Belver / Efe

Iván Ruiz Jiménez

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

Una nueva borrasca de alto impacto, esta vez Nils, ha vuelto a llenar el mapa de avisos meteorológicos a media España. Esta vez no son las lluvias intensas sino el viento el que ha puesto sobre aviso a la mitad oriental del país y lo mantendrá así durante, al menos, durante las próximas 48 horas. Sin ir más lejos, todo Aragón está este jueves bajo la alerta meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas que podrían alcanzar los 80 km/horas en el Pirineo, Ibérica de Zaragoza, Jiloca y Albarracín, Gúdar y Maestrazgo y Bajo Aragón. En el resto de la comunidad, las rachas serán algo inferiores (70 km/h), pero igualmente representarán cierto peligro.

En el resto de España, es el litoral gallego, cantábrico, Cataluña y Baleares son los territorios donde más impactará el temporal en forma de fenómenos costeros que dejará olas de hasta 10 metros.

De cara al viernes, volverán los avisos amarillos por viento al Pirineo, donde además estará activo otro por nevadas anticipando espesores de hasta 10 cm en 24 horas por encima de los 1200 m; también por rachas de hasta 80 kilómetros están bajo la alerta toda la provincia de Teruel.

Noticias relacionadas

Será el sábado cuando el mapa de avisos de la Aemet vuelva a colorear todo Aragón. Será naranja en el Pirineo -donde continúa también el del día anterior por nevadas-, Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo por las fuertes rachas, que alcanzarán hasta los 100 kilómetros por hora. En el resto de zonas de la comunidad el aviso será de color amarillo por rachas hasta 80 kilómetros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
  2. Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
  3. Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
  4. El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
  5. Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
  6. Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
  7. El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
  8. Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"

Evacuación urgente del Balneario de Panticosa y Llanos del Hospital: la previsión de nieve y aludes obliga el desalojo

Evacuación urgente del Balneario de Panticosa y Llanos del Hospital: la previsión de nieve y aludes obliga el desalojo

Aragón activa el plan de inundaciones en fase de alerta por la crecida del río Gállego

Aragón activa el plan de inundaciones en fase de alerta por la crecida del río Gállego

CCOO Aragón denuncia ante la Inspección de Trabajo el "grave deterioro" de varios centros educativos públicos

La borrasca Nils pone a Aragón en alerta por viento: las rachas alcanzarán los 100 km/h en varios puntos de la comunidad

La borrasca Nils pone a Aragón en alerta por viento: las rachas alcanzarán los 100 km/h en varios puntos de la comunidad

7.393 aspirantes a las oposiciones de maestro en Aragón 2026: fecha, plazas convocadas y lugar del examen

7.393 aspirantes a las oposiciones de maestro en Aragón 2026: fecha, plazas convocadas y lugar del examen

Dimite Nieves Sánchez, asesora de Teruel Existe en la DPT: "Es una 'vendetta' personal"

Dimite Nieves Sánchez, asesora de Teruel Existe en la DPT: "Es una 'vendetta' personal"

Aragón se sitúa entre las comunidades donde heredar sale más caro

Aragón se sitúa entre las comunidades donde heredar sale más caro

Los vecinos prenden la llama de las hogueras de San Antón

Tracking Pixel Contents