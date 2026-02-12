La borrasca Nils pone a Aragón en alerta por viento: las rachas alcanzarán los 100 km/h en varios puntos de la comunidad

Una nueva borrasca de alto impacto, esta vez Nils, ha vuelto a llenar el mapa de avisos meteorológicos a media España. Esta vez no son las lluvias intensas sino el viento el que ha puesto sobre aviso a la mitad oriental del país y lo mantendrá así durante, al menos, durante las próximas 48 horas. Sin ir más lejos, todo Aragón está este jueves bajo la alerta meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas que podrían alcanzar los 80 km/horas en el Pirineo, Ibérica de Zaragoza, Jiloca y Albarracín, Gúdar y Maestrazgo y Bajo Aragón. En el resto de la comunidad, las rachas serán algo inferiores (70 km/h), pero igualmente representarán cierto peligro.

En el resto de España, es el litoral gallego, cantábrico, Cataluña y Baleares son los territorios donde más impactará el temporal en forma de fenómenos costeros que dejará olas de hasta 10 metros.

De cara al viernes, volverán los avisos amarillos por viento al Pirineo, donde además estará activo otro por nevadas anticipando espesores de hasta 10 cm en 24 horas por encima de los 1200 m; también por rachas de hasta 80 kilómetros están bajo la alerta toda la provincia de Teruel.

Será el sábado cuando el mapa de avisos de la Aemet vuelva a colorear todo Aragón. Será naranja en el Pirineo -donde continúa también el del día anterior por nevadas-, Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo por las fuertes rachas, que alcanzarán hasta los 100 kilómetros por hora. En el resto de zonas de la comunidad el aviso será de color amarillo por rachas hasta 80 kilómetros.