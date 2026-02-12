CCOO Aragón denuncia ante la Inspección de Trabajo el "grave deterioro" de varios centros educativos públicos

La Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por "el grave deterioro de varios centros educativos públicos" de la comunidad. Según la acusación registrada, las deficiencias detectadas "vulneran la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales al no garantizarse unas condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y mantenimiento en los edificios escolares".

En concreto, el sindicato ha denunciado el incumplimiento del Real Decreto 486/1997, del 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en varios centros de educación aragoneses cuya titularidad y mantenimiento corresponden al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Entre las incidencias recogen goteras, humedades, presencia de moho, desprendimientos de paredes y techos, y riesgo de caída de cajones de persianas en el instituto Pignatelli de Zaragoza; goteras, humedades, moho y desprendimientos en paredes y techos en el IES José Manuel Blecua; goteras, humedades, moho, desprendimientos y ventanas y cristales rotos en el Pablo Gargallo; goteras, humedades, moho, desprendimientos y cerramientos que no ajustan correctamente en el IES Virgen del Pilar, y grietas, desnivel y hundimiento del terreno en el patio por suelo salino en el CRA La Sabina de Villafranca de Ebro y Osera de Ebro.

Desde CCOO Aragón considera que estas situaciones no solo suponen un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, que exigen un mantenimiento periódico de las instalaciones y la inmediata y subsanación de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud, sino que constituyen un riesgo evidente tanto para el personal docente y laboral como para el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa.

"La normativa es clara: los lugares de trabajo no pueden generar riesgos para la seguridad y la salud", sostienen desde el sindicato, y añaden: "Los centros educativos son espacios de trabajo para miles de profesionales y también espacios de convivencia para el alumnado. No se puede normalizar el deterioro estructural ni las condiciones insalubres".

El sindicato denuncia que estas deficiencias no son hechos aislados, sino el reflejo de una falta de inversión sostenida en el mantenimiento de infraestructuras educativas públicas. Por ello, desde CCOO exigen a la consejería de Educación que actúe de forma inmediata, planifique las intervenciones necesarias y garantice el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Asimismo, CCOO continuará realizando seguimiento de la actuación de la Inspección de Trabajo y no descarta promover nuevas iniciativas si no se adoptan medidas urgentes para corregir la situación.