Denuncian un adelantamiento temerario de una furgoneta en Grañén: "Esa carretera es así"
Un turismo evita en el último suspiro una colisión frontal
Cada año mueren en España más de mil persona por accidentes de tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) se vuelca en campañas para intentar minimizar el número de siniestros en las carreteras de todo el país, pero muchos conductores siguen poniendo en riesgo su vida y la de los demás a diario con maniobras muy temerarias.
En Aragón, que es la comunidad con las peores carreteras de España según la Asociación Española de la Carretera, también se viven situaciones extremas con kamikazes, adelantamientos en línea continua o circulación de vehículos en pésimo estado.
Por ejemplo, la Guardia Civil anunció este miércoles que denunciaba al conductor de un camión por adelantar justo antes de una curva poniendo en peligro a otros usuarios que circulaban por el carril contrario. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre en la N-232 en el término municipal de Quinto.
En el último suspiro
Sin salir de Aragón también se ha grabado un adelantamiento muy temerario en una carretera de Huesca. La cuenta Dascams, especializada en compartir vídeos de esta género, ha mostrado las imágenes, de cómo una furgoneta adelanta a otro turismo en la A-1213 en el término municipal de Grañén.
El coche que circulaba por el carril contrario capta cómo la furgoneta acelera para poder adelantar al otro turismo invadiendo su carril y volviendo al correcto en el último segundo para evitar una colisión frontal.
El enfado del conductor mientras observa cómo evita un accidente por una maniobra en el último suspiro es gigantesco y llega a jurar e insultar a la furgoneta. Hecho que provocó una gran reacción de los seguidores de Dashcam. "Pocos insultos ha dicho para los que se merece", dice un usuario mientras que otro afirma ver ese tipo de actitudes durante todos los días por esa misma carretera. La A-1213 une Grañén con Huesca pasando por Callén y se caracteriza por ser una larga recta.
