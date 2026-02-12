Evacuación urgente del Balneario de Panticosa y Llanos del Hospital: la previsión de nieve y aludes obliga el desalojo

El Gobierno de Aragón ha comenzado a desalojar este jueves el Balneario de Panticosa y localidad oscense de Llanos del Hospital al confirmar que la previsión meteorológica apunta a nuevas lluvias y nevadas en los próximos días y se mantendrá el riesgo de aludes y desprendimientos en el Pirineo. De hecho, una vez evacuadas estas instalaciones, la carretera de acceso se volverá a cerrar por seguridad hasta la semana que viene.

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se ha aprovechado la mejoría meteorológica de primera hora de esta mañana para despejar la carretera que lleva al Balneario, cortada por la caída de un alud el pasado lunes, antes de que llegue una nueva borrasca importante en los próximos días.

A las 8:00, una pala cargadora equipada con cadenas ha empezado a trabajar para retirar el grueso del montón de nieve caída sobre la calzada y permitir así el paso de las quitanieves, hasta dejar el paso expedito. De esta manera, pasadas las 11:00, se han organizado cuatro convoyes encabezados por una máquina quitanieves para ir dando salida a los cuatro autobuses escolares y la veintena de vehículos particulares que permanecían en el Balneario de Panticosa y que finalmente han podido emprender la marcha y abandonar las instalaciones.

A continuación, la carretera se volverá a cerrar ya que se prevén nevadas esta noche y también lluvias, que lo que hacen es poner más peso a la nieve recién caída, que está sobre un sustrato que ya está consolidado y se desliza en laderas muy inclinadas como esta.

La reapertura de estas vías dependerá de los nivólogos, que están elaborando un informe diario del estado del manto nivoso, pero la previsión es que no se produzca hasta el "lunes, martes o miércoles" y el director general ha afirmado que "lo que es seguro es que el fin de semana quedará cortado".

Punto donde se produjo el alud que obligó a cortar el acceso. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El director general de Carreteras e Infraestructuras en funciones, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado la operativa en el punto de corte de la carretera y ha agradecido la diligencia y profesionalidad con la que han actuado las brigadas para facilitar el tránsito por la A-2606 y permitir el regreso a su destino de unos 400 turistas y trabajadores que permanecían en el Balneario. “Está siendo un invierno complicado para las carreteras de montaña por las intensas nevadas que se están registrando y que van a continuar cayendo en los próximos días, según las predicciones meteorológicas, por lo que no nos queda más remedio que volver a cerrar para evitar nuevas situaciones como la vivida estos días”, ha señalado el director general.

También los pasos fronterizos

En el Pirineo aragonés, también están cortados por riesgo de aludes los pasos fronterizos del Portalet y Bielsa, si bien este último es posible que pueda abrir "un poquito" esta tarde, en función del boletín de los nivólogos de las 15.00 horas, aunque previsiblemente tendría que volver a cerrar este viernes.

También se han producido desprendimientos importantes en la A-1218, en Camporrells, donde la carretera está cortada porque, a pesar de que han limpiado los restos del desprendimiento, "la ladera no está asegurada", con lo que la circulación permanecerá prohibida hasta que haya una evaluación completa; y en la A-1227, cerca de Abiego, también por un desprendimiento de unos 40 metros, que ha causado el derribo de una parte de la calzada. Este último caso está todavía pendiente de evaluación.

Arminio ha indicado que la maquinaria que se utiliza en estos casos se compone de palas cargadoras o retroexcavadoras, que tienen una capacidad de carga importante ya que los aludes, aparte de nieve, también traen piedras, árboles y otros elementos.

"En este caso, lo hemos hecho con una pala cargadora de grandes dimensiones y lo que ha hecho ha sido verter el material por la heladera, con lo cual la limpieza ha durado escasamente un par de horas y se ha hecho bastante bien", ha precisado. Han participado en torno a 15 personas, entre maquinistas y operarios a pie.

El director general ha concretado que el alud "ha sido en la primera visera, pero venía de la parte alta; lo que pasa es que, como ya tenemos tanta nieve, la visera ya estaba tan cargada que incluso por los bordes se nos ha metido la nieve por la propia visera". "Entonces, si la visera hubiera sido mucho más largo, no hubiera pasado", ha añadido.