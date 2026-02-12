La FIMA premia la innovación y reconoce a Gardeniers como referente de un campo más inclusivo y sostenible

La agricultura que viene ya no se mide solo en caballos de vapor ni en hectáreas sembradas. También en datos, eficiencia energética, reducción de insumos y, cada vez más, en impacto social. Ese fue el hilo conductor de la gala celebrada este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde la organización de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) entregó los premios del Concurso de Novedades Técnicas de esta edición, que se celebra hasta este sábado, así como el Premio Excelencia.

El acto, amenizado por el coro inclusivo Cantatutti y respaldado por una nutrida representación institucional, sirvió para escenificar el momento de transformación que atraviesa el sector agroindustrial. Un cambio en el que conviven la automatización, la digitalización y la sostenibilidad ambiental con una creciente sensibilidad social.

En concreto, la ceremonia contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón; el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno; la rectora magnífica de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea; el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya; el presidente del comité organizador de la FIMA, José Antonio Lostal; y el presidente del Jurado, Emilio Gil.

Robots, precisión y defensa del agua

El jurado distinguió nueve novedades técnicas --tres de ellas con la calificaicón de sobresaliente-- distribuidas en distintas categorías. En el ámbito de tractores, máquinas autopropulsadas y robótica, fueron reconocidos desarrollos como RoboCOMPACT, de Energreen SpA, y el robot autónomo con orugas RE3075, presentado por Maquinaria Agrícola Segúes, SL junto a Black Shire.

Ambos proyectos reflejan la creiente incorporación de soluciones autónomas en explotaciones especializadas como la viticultura o la fruticultura, donde la precisión y la seguridad laboral ganan terreno frente a las labores tradicionales.

En máquinas accionadas e instalaciones, la distinción de novedad técnica sobresaliente recayó en el sistema VARIOSMART y el sistema OPTISEED de Kuhn Ibérica, SAU, la sembradora GS de Maquinaria Agrícola Solà, SL y el sistema DualCleaning-600-H de ITM Filters, este último orientado a combatir el mejillón cebra en infraestructuras de riego sin dañar el medioambiente.

La digitalización también tuvo protagonismo con soluciones como el sistema de pesaje inteligente SWS de Manitou, que permite medir cargas de forma estática y dinámica, y Corner Control & OptiPoint Pro+, nuevamente de Kuhn Ibérica, enfocado en optimizar procesos y decisiones agronómicas.

El denominador común es claro: una agricultura más precisa, más eficiente y menos agresiva con el entorno. Una agricultura que aspira a producir más con menos.

Gardeniers, el campo como proyecto social

Pero el gran protagonista de la noche fue Gardeniers, que recibió el Premio Excelencia de la FIMA 2026 en su quinta edición. Un reconocimiento que trasciende la innovación tecnológica para poner el foco en la combinación de rentabilidad, sostenibilidad e impacto social.

Con el apoyo de Atades, Gardeniers gestiona más de 20 hectáreas de cultivo ecológico certificado y ha construido una cadena agroalimentaria completa que abarca desde la producción hasta la transformación y comercialización. Su obrador ecológico en Mercazaragoza, único en España por cerrar íntegramente el ciclo productivo, simboliza esa apuesta por la economía circular.

El proyecto no se limita a producir hortalizas ecológicas. Recupera variedades tradicionales de alto valor agronómico, impulsa líneas innovadoras como la micología y la apicultura de trashumancia y teje alianzas científicas e institucionales que lo posicionan como un modelo replicable.

Pero el verdadero núcleo del reconocimiento está en su dimensión social. Como centro especial de empleo, Gardeniers genera trabajo estable y digno para personas con discapacidad intelectual y otros colectivos en riesgo de exclusión. Lo hace con un modelo de acompañamiento sociolaboral que apuesta por la autonomía, la capacitación profesional y la vida independiente.

Su impacto, además, se deja sentir en el territorio: dinamiza zonas rurales afectadas por la despoblación en comarcas del Pirineo, el Moncayo y otras áreas del medio rural aragonés. En un momento en que la cohesión territorial vuelve a situarse en el debate público, el modelo de Gardeniers ofrece una respuesta concreta y operativa.

Un sector en redefinición

La entrega de premios culminó con el primer Encuentro FIMA 2026, concebido como espacio de networking para empresas y profesionales. Más allá de las fotografías oficiales, el mensaje que dejó la noche es que el campo del siglo XXI no se define solo por la mecanización, sino por su capacidad de integrar tecnología, sostenibilidad ambiental y compromiso social.