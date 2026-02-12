Génova presiona a sus gobiernos de Aragón y Extremadura y a Vox para "ser capaces" de llegar a pactos

El fragor electoral ha dado paso a la calma postelectoral en Aragón. Después de que el presidente en funciones y aspirante a la reelección, Jorge Azcón, confirmara al inicio de la semana que ya había comenzado los primeros contactos con Vox, vía Whatsapp, las negociaciones han entrado en un momento de pausa, hasta que las direcciones de ambos partidos decidan aprobar un calendario y citarse, con la vista puesta en intentar un acuerdo antes de que se produzca la formación de las nuevas Cortes de Aragón, el próximo 3 de marzo. Así lo confirman las fuentes consultadas de ambas formaciones, mientras desde el PP en Madrid presionan a sus gobiernos autonómicos en Aragón y en Extremadura, y a Vox, para «ser capaces» de llegar a acuerdos después de los resultados electorales que otorgan una amplia mayoría a las fuerzas de derecha y extrema derecha.

La portavoz del grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se mostró ayer «convencida» de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón tras las recientes elecciones autonómicas. Según recalcó, los ciudadanos «han dado una oportunidad a la derecha» y no pueden «defraudar» a aquellos españoles que quieren tener «otro tipo de políticas» en España. «Aquellos que utilicen estos pactos para intereses partidistas o particulares, creo que se equivocarán», dijo en una entrevista en Cuatro, lanzando así un mensaje velado a la formación de Santiago Abascal.

Las palabras de Muñoz se producían poco después de que la propia presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, señalara que el acuerdo con Vox aún es «factible» porque hay «muchas más cosas» que les unen de las que les separan. Y tras haber cerrado la puerta a un entendimiento con un PSOE que ve «en dirección contraria» a sus políticas, pocas horas después de abrir la puerta a su abstención para conservar su bastón de mando.

Desde la cúpula del PP apelaron ayer a la «calma» y la «tranquilidad», subrayando que aún queda tiempo y es posible llegar a un acuerdo. Esa misma opinión trasladan otros miembros del PP, que creen que la negociación puede llegar a buen puerto, tanto en Extremadura como en Aragón.

Se da la circunstancia de que ambas comunidades autónomas vivirán, en las próximas semanas, caminos paralelos. A la vez que Guardiola se someta a su primera votación de investidura el 3 de marzo, en Aragón se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, con la elección de la Presidencia del Parlamento autonómico y de la Mesa.

Pese a las tensiones de los últimos días, en las filas del PP confían en que no se llegue a una repetición electoral en Extremadura que, según fuentes del partido, podría arrojar unos resultados muy similares a los del 21 de diciembre de 2025. En todo caso, advierten algunas voces del PP, unos nuevos comicios solo servirían para dar algo de aire al PSOE, que sacó su peor resultado histórico.

Al ser preguntada expresamente si PP y Vox serán capaces de llegar a acuerdos, Muñoz indicó que los ciudadanos han dado «una oportunidad a la derecha para quitar a la izquierda» y a sus «pésimos gobiernos». «No es que vayamos a ser capaces, es que tenemos que ser capaces», enfatizó Muñoz, para avisar que se «equivocarán» aquellos partidos que «utilicen estos pactos para intereses partidistas o particulares».

«Estoy convencida que se van a llegar a unos acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón, porque los ciudadanos no lo entenderían. Es el resultado de las elecciones, tenemos que respetarlo, y en ese sentido es en lo que va a trabajar el PP», abundó.

Compás de espera en Aragón

Mientras, en Aragón las relaciones entre ambos partidos viven un compás de espera. «Tenemos que mantener un perfil discreto más allá de los primeros intercambios de mensajes», señalan desde Vox, que recalcan que, por ahora, «no hay negociaciones en curso». Tampoco un calendario de reuniones ni un intercambio de información más allá de esos contactos «iniciales y cordiales» que se hicieron públicos al inicio de la semana. Desde el PP inciden en lo mismo: «queda tiempo de sobra y esta semana no hay novedades en la negociación».

Sin embargo, sí que hay cuestiones que van tomando fuerza de cara a las próximas negociaciones. Tanto el PP como Vox dan por hecho que el pacto tiene que empezar, como ocurriera en 2023, con un acuerdo para la Mesa de las Cortes que les permita retomar el camino del entendimiento y marcar el paso de la negociación para un Gobierno de coalición. Algo que no ha ocurrido en Extremadura, donde no hubo acuerdo para la Presidencia de su Parlamento.

También hay un cierto acuerdo entre ambas fuerzas, en estos compases «preliminares», en que el Ejecutivo aragonés tendrá que aumentar el número de consejerías para poder dar cabida a ambos gobiernos. Además, el Gobierno de Aragón ahora solo tiene 9 carteras, con algunas macro áreas, como la de la vicepresidenta Mar Vaquero, que aglutina Presidencia, Economía y Justicia, además del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto Aragonés del_Mujer (IAM), la CARTV o el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). O la que dirige el consejero Octavio López con Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial (y Despoblación). O Hacienda, Interior y Administración Pública, del consejero Roberto Bermúdez de Castro.

Desde Vox insisten en que quieren gobernar «aplicando las políticas que defendimos en campaña», aunque siguen sin ponerles nombre concreto a esas consejerías. Y tampoco en el PP quieren ponerle nombre a las áreas que cederían de buen grado. La negociación oficial no ha empezado e, insisten, es «prematuro» dar cosas por hecho.

Noticias relacionadas

Donde sí hay un principio de entendimiento es en esa necesidad de iniciar las negociaciones antes de que se produzca la conformación de las Cortes de Aragón. La extrema derecha querría conservar la presidencia de la Cámara aragonesa, que ahora ostenta la diputada de Vox, Marta Fernández, que ha vuelto a ser la número 2 de Vox por la provincia de Zaragoza. En el Partido Popular no dan por hecho que esta tenga que ser la fórmula, pero son conscientes de que es mejor llegar al 3 de marzo con la negociación iniciada.