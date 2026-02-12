El ministro Óscar López achaca a Javier Lambán la derrota electoral de Pilar Alegría en Aragón: "Muchas veces usaba argumentos de derechas"

La derrota electoral del PSOE de Pilar Alegría en las elecciones aragonesas del 8F, donde la exministra portavoz obtuvo 18 diputados (el peor resultado histórico en escaños), sigue generando reacciones desde la cúpula socialista que, lejos de hacer autocrítica, sigue disparando en distintas direcciones. Este jueves ha sido el ministro Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez y que ayudó a preparar la campaña en Aragón, quien ha achacado la derrota de Alegría a la oposición, a su juicio insuficiente, que el expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto, le hizo al PP de Azcón al comienzo de la legislatura.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", ha lanzado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que tuvo una "excelente relación" con el expresidente de Aragón, una de las voces internas más críticas con decisiones del presidente Sánchez.

Miembros del PSOE Aragón critican unas declaraciones "impropias"

Unas polémicas declaraciones que ya han tenido su réplica en el territorio. Mayte Pérez, portavoz socialista en las Cortes hasta la llegada de Alegría y ahora senadora autonómica, ha calificado en sus redes sociales las palabras como "desafortundas" e "impropias". "Si la cosa no está fácil para el PSOE la solución no es sembrar más discordia", ha aseverado la turolense, que fue portavoz y consejera de Presidencia con Lambán como presidente y una de las personas de máxima confianza del político ejeano.

También el político de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha denunciado las palabras del ministro Óscar López. "Javier Lambán es una de las figuras más respetadas en Aragón. El PSOE-Aragón ha hecho campaña reivindicando las figuras de Santiago Marraco, Marcelino Iglesias y Javier Lambán, algo que es un acierto porque suman. No logro a alcanzar qué quiere decir. Profunda tristeza", expresa quien fuera diputado autonómico en las pasadas legislaturas.

Fuentes oficiales del PSOE en Aragón también han respaldado con rotundidad la figura del expresidente Javier Lambán. "Nuestro reconocimiento y reivindicación, siempre, de la labor de Javier Lambán, como hemos hecho durante toda la campaña electoral", han respondido estas fuentes, que piden que explique sus palabras el ministro Óscar López.

Su vicesecretario general y exsecretario de Organización del propio Lambán, Darío Villagrasa ha expresado que "todo aquel que hubiera estado atento al trabajo de los socialistas en Aragón, habría comprobado cuánto hemos reivindicado el legado tan positivo de Javier Lambán en nuestra tierra y cuánto hemos combatido las políticas de la derecha". "Lamento leer estas declaraciones", señala Villagrasa.

También la portavoz adjunta y diputada autonómica Leticia Soria calificó de "palabras muy desafortunadas" las declaraciones del ministro. "Javier se dedicó a priorizar los intereses de su tierra y claro que hizo oposición y la hizo en unas condiciones muy difíciles, con un cáncer y anteponiendo siempre los intereses generales a los particulares. ¡Espero que rectifique!", ha reclamado.

La alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, también ha hecho pública su indignación por las palabras del ministro: "Sorprende que el sanchismo prefiera señalar a Javier Lambán antes que analizar por qué Pilar Alegría cosechó uno de los peores resultados del PSOE en Aragón. El respeto a quien dedicó su vida a Aragón y a España se mide en compromiso y amor por nuestra tierra, algo que Javier Lambán siempre demostró y algo que ni Pilar Alegría ni ningún otro ministro sanchista podrán igualar. La autocrítica no es debilidad, es responsabilidad".

Defensa de la estrategia

Por otro lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y también secretario general del PSOE madrileño ha defendido la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas. En el caso extremeño, en cambio, las excusas han tenido otro cariz. López entiende que la federación "vivió una situación" después de la etapa del fallecido Guillermo Fernández Vara -encabezada por el ya dimitido Miguel Ángel Gallardo- a la que se suma que es la primera vez que celebraban elecciones anticipadas, desacopladas de unas locales.

Así, quien será previsiblemente alternativa del PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que cada elección tiene una "pregunta en el aire y un estado de ánimo". Entiende que alguien pueda "hacerse la pregunta" de si es una estrategia fracasada enviar a perfiles del Gabinete de Pedro Sánchez como cabezas de lista en el territorio, pero él considera que es "buena" y que en el caso preciso de Madrid se está haciendo "una buena tarea" que está derivando en "buenos resultados".

"La gente con valores progresistas, está escandalizada de lo que está pasando en el mundo. La pregunta es muy sencilla. ¿Lo que no quieres para el mundo, lo quieres para Madrid? Yo creo que no", ha apostillado. Por último, ha rechazado establecer paralelismos, ya que la situación de los presidentes del PP en los territorios es diferente en el caso de Azcón (Aragón) o María Guardiola (Extremadura), que gobernaban solo desde 2023, y la de Isabel Díaz Ayuso, en la Presidencia desde 2019.