La paradoja de la vivienda en Aragón: "Hoy faltan, pero en el futuro podrían sobrar"

Que el parque de viviendas actual es insuficiente en Aragón, y sobre todo en Zaragoza, es un hecho incontestable. Como también lo es que la pirámide poblacional está cada vez más invertida. Son dos realidades que coexisten y que provocan una paradoja entre las necesidades del corto-medio plazo y del largo, mucho más a futuro. En la presentación del nuevo informe del mercado inmobiliario de la cátedra homónima de la Universidad de Zaragoza, esta cuestión no ha pasado desapercibida: "Ahora faltan viviendas, pero en el futuro podrían sobrar".

Esta situación supone dos retos paralelos. El primero, ahondar en la rehabilitación de los hogares que ya existen. El segundo, lograr construir al ritmo de la enorme demanda actual para conseguir, o intentar al menos, que los precios dejen de incrementarse, en una de las recetas clásicas del sector inmobiliario que no todos los actores comparten. Y lo que también está claro es que ninguno de los dos retos está al nivel requerido.

Según los datos del mencionado informe, en Aragón se ratificaron 3.742 operaciones de compraventa de vivienda nueva en el último año. Además, se visaron 3.024 pisos, esto es, recibieron el ok administrativo para poder comenzar con su construcción. Por contra, en el último año la población aragonesa creció en 22.804 personas, un 15,3% de ellas extranjeras, y se crearon 9.333 hogares. Es decir, el triple del número de viviendas que recibieron el visado para poder comenzar con su construcción.

Viviendas en construcción en Zaragoza capital. / RUBÉN RUIZ

Pero esos visados tampoco suponen que esos pisos vayan a estar terminados a tiempo por varias causas. De hecho, en 2025 se inició la construcción de 1.036 viviendas y solo se terminaron 839. Dos datos en los que influyen varios factores. "Técnicamente, no somos capaces de producir lo que se necesita", asegura Fernando Used, del estudio de arquitectura Ingennus, que añade que al problema ya sabido de que "no hay mano de obra", se suma que la que existe "se está yendo a los centros de datos, a los macrocentros logísticos y a ese tipo de obras".

Hacia la industrialización

Por ello, Used insiste en la necesidad de avanzar hacia la "industrialización del sector de la construcción". Y hacerlo ya. "Es un reto para este 2026 y el próximo 2027. Acorta los plazos de entrega en cuatro o cinco meses y también reduce los costes indirectos", añade, en un momento en el que los costes de la construcción, por la subida de los materiales, ha crecido otro 3,4% en el último curso, lo que repercute en el precio final que paga el cliente.

Por otra parte, existe la amenaza social de la proliferación de otro tipo de operaciones que están surgiendo en otras zonas y que, por el momento, son "anecdóticas" en Aragón. Es el caso de la venta de habitaciones, aunque los expertos matizan que esa definición no es exacta. "Esa fórmula es jurídicamente inviable. Lo que se compra son proindivisos, es decir, porcentajes de una vivienda. No la habitación número 7 y el baño número 2", ironiza al respecto Fernando Baena, presidente de APIS.