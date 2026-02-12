Pastores eleva su facturación hasta los 55 millones y resiste a la lengua azul y la caída del censo ovino

El Grupo Pastores cerró 2025 con una cifra de negocio consolidada de 55 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 1% respecto a los 54,3 millones del ejercicio anterior, y con un resultado positivo de 156.897 euros. Un beneficio ajustado -inferior al de 2024- que la cooperativa aragonesa interpreta no como un fin en sí mismo, sino como la consecuencia de su principal objetivo, que es trasladar el máximo valor añadido a sus socios ganaderos y reforzar los servicios en un contexto especialmente adverso para el sector.

Las cuentas fueron aprobadas este jueves por unanimidad en la asamblea general de Oviaragón, cooperativa matriz del grupo, celebrada en Zaragoza. En su informe de presidencia, Fran Santolaria subrayó que 2025 ha estado marcado por “un contexto especialmente complejo”, con descenso continuado de los censos ovinos por jubilaciones sin relevo, la presión de los costes --especialmente logísticos-- y el impacto desigual de la lengua azul en el conjunto del país.

Aunque en las explotaciones vinculadas a la cooperativa la vacunación ha evitado daños significativos, la elevada incidencia en otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, ha tensionado el mercado nacional y ha afectado a la oferta y a los flujos comerciales.

Comercialización estable en un mercado menguante

A pesar de la disminución del número de ovejas y del continuado retroceso del consumo de carne de cordero en España, Pastores logró mantener estable su volumen de comercialización en torno a los cuatro millones de kilos. Lo hizo apoyándose en el crecimiento en canales estratégicos y en nuevas categorías.

El canal minorista, que atiende directamente a más de 700 carniceros y pequeños comercios del valle del Ebro --principalmente en Aragón, Navarra y La Rioja--, incrementó un 2% su volumen y ya representa el 52% del total de ventas. En grandes superficies, los kilos vendidos a supermercados e hipermercados crecieron un 3,85%, en parte gracias a la estrategia de diferenciación y a las campañas de promoción ligadas a la IGP Ternasco de Aragón.

En exportación, la marca premium Agnei Ibérico continúa consolidándose en mercados selectivos y aportando un elevado valor añadido. La exportación de cordero vivo, aunque no es prioritaria, ha permitido gestionar excedentes puntuales. Además, la cooperativa ha avanzado en su apuesta por el vacuno de carne, con un crecimiento destacado en volumen y clientes.

Granja Perales acelera: más ventas y cinco nuevas medallas

La diversificación encuentra uno de sus principales apoyos en Granja Perales. Las ventas de sus quesos de oveja aumentaron un 12,25% en 2025 y ya están presentes en más de 200 puntos de venta de Aragón y comunidades limítrofes. Más del 85% corresponde a quesos madurados —especialmente semicurado y curado— elaborados en Perales del Alfambra con la leche de las 1.200 ovejas propias de la cooperativa.

El reconocimiento internacional volvió a refrendar la calidad del producto: cinco nuevas medallas en los World Cheese Awards, incluida una de oro para el curado, consolidan a la marca como referencia aragonesa. Las especialidades y los nuevos formatos vinculados a la estrategia conjunta del Queso de Teruel aspiran a dar un nuevo impulso comercial en 2026.

Mejor precio al ganadero en un año de ajuste

En producción, el sector ovino español volvió a perder explotaciones y reproductoras. En este escenario, Oviaragón logró garantizar la estabilidad de la mayoría de sus socios y frenar parcialmente la salida de ganaderos. El precio medio de compra de corderos se incrementó un 5,45% respecto a 2024, en línea con la tendencia alcista de los dos últimos años, aunque desde la cooperativa reconocen que sigue siendo insuficiente para atraer a jóvenes al sector.

Persisten los problemas estructurales, como la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra, el exceso de burocracia y la dureza de las condiciones laborales. Frente a ello, Pastores impulsa proyectos piloto como los pastores de sustitución o compartidos, iniciativas de mejora genética y programas de incremento de productividad por cordero.

En el ámbito de suministros, la cooperativa comercializó más de 21 millones de kilos de piensos Ovirum y Bovirum, un 2,66% más que en 2024. El servicio de esquileo alcanzó 560.171 ovejas, 40.000 más que el año anterior, reflejo de la fidelización y captación de nuevos clientes.

Inversiones y certificación pionera en I+D+i

Durante 2025, Pastores invirtió 2,7 millones de euros en modernización de centros de clasificación y cebo, instalación de placas solares en todas sus instalaciones y nuevas líneas de etiquetado en la sala de envasado.

Desde el departamento de I+D+i se gestionaron 25 proyectos. Entre los hitos destaca el inicio de la certificación de la casquería procedente de canales amparadas por la IGP Ternasco de Aragón, convirtiéndose en la primera carne fresca de calidad diferenciada de España que certifica cabeza, riñones y asadura completa. Un paso más en la estrategia de valorización integral de la canal.

En paralelo, continúan los avances en genotipado de razas, digitalización con sistemas GPS para evaluar el aprovechamiento de pastos —y su papel en la prevención de incendios— y optimización ambiental de la alimentación y clasificación.

Formación, igualdad y pastoralismo

El grupo impartió 4.700 horas de formación interna, con participación del 100% de la plantilla, y 2.300 horas dirigidas a socios y ganaderos. Más de 250 personas participaron en actividades formativas y asesorías en explotaciones.

En el ámbito social, se revisó el Plan de Igualdad, se realizó una auditoría retributiva sin salvedades y se impulsó la Comunidad de Mujeres Ganaderas Extraordinarias.

A través de la Fundación Pastores, la cooperativa reforzó también el proyecto BEEP en el Pirineo para validar modelos sostenibles de pastoreo y continuó apostando por iniciativas como el ovinoturismo en La Borda de Pastores.

Con este balance anual, Pastores reafirma así su modelo cooperativo, basado en crecer en valor más que en volumen, diversificar para reducir riesgos y sostener un sector que sigue perdiendo efectivos, pero que mantiene intacta su capacidad de generar territorio, paisaje y empleo en el medio rural aragonés.