Aragón, en alerta por el vendaval: se activa el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos en toda la comunidad

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes el Plan Especial por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos en toda la comunidad y la posibilidad de rachas huracanadas en las cotas más altas en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado los avisos por vientos emitidos para mañana sábado, día 14. En concreto:

Aviso naranja en el Pirineo oscense (HU), Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo (TE), durante todo el día y en Centro y Sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro de 6.00 a 18.00 horas. Estas últimas cuatro zonas, además, estarán en aviso amarillo el resto del día.

Aviso amarillo en el resto de la provincia de Zaragoza y Albarracín y Jiloca, durante todo el día.

Asimismo, se mantienen vigentes los avisos amarillos por vientos hasta las 23:59 horas de hoy en Pirineo y provincia de Teruel (ya en curso) y en Centro y Sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro (a partir de las 18 horas).

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por AEMET. Estos avisos, además, se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

Recomendaciones del 112 Aragón a la población por las fuertes rachas de viento. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

El PROCIFEMAR se activa en fase de alerta cuando los servicios de previsión y alerta indican que una situación puede evolucionar de forma negativa y llegar a generar una emergencia de protección civil. Esta activación permite que los responsables de protección civil y los servicios operativos se preparen con antelación y adopten medidas de prevención y preparación, con el fin de evitar daños o reducir sus efectos si finalmente se produce la emergencia.