Astronomía y fotografía de eclipses, protagonistas en Galáctica durante el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad

La jornada práctica del I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad ha reunido este viernes en Galáctica a más de 60 periodistas y divulgadores científicos procedentes de nueve provincias españolas, en una sesión dedicada a conocer de primera mano los recursos y metodologías que emplean los astrónomos para estudiar fenómenos como los eclipses solares.

Los asistentes han puesto el punto final a esta cita profesional con una visita guiada y un taller de captación de imágenes solares, actividades que han permitido profundizar y poner en práctica el trabajo técnico y divulgativo que se desarrollará durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, en el que Teruel será una de las zonas privilegiadas para la observación de un fenómeno astronómico que tardará décadas en repetirse.

Galáctica, promovido por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, se encuentra en la localidad turolense de Arcos de las Salinas a los pies del Observatorio Astrofísico de Javalambre, instalación que gestiona y desarrolla también el CEFCA. El centro cuenta con un amplio espacio museográfico interactivo adaptado a distintos niveles de conocimiento.

Una visita para comprender

La mañana ha comenzado con un recorrido por las instalaciones del centro dirigido por Stelios Pyrzas, astrofísico y coordinador de Galáctica. Durante la visita, los participantes han conocido las diferentes áreas temáticas del museo, de carácter eminentemente interactivo y audiovisual, así como los espacios técnicos donde se realizan talleres y actividades formativas.

Momento de la jornada. / SERVICIO ESPECIAL

Pyrzas ha explicado el propósito de Galáctica como un centro polivalente que combina divulgación, formación y práctica astronómica para que “todos sus visitantes se sientan astrónomos por un día”. La oferta del centro incluye observaciones solares, actividades específicas para público infantil o adulto y, próximamente, un planetario que se encuentra ya en fase de construcción. El atractivo del complejo ha llevado, además, a que universidades internacionales y productoras audiovisuales lo utilicen como espacio académico y de rodaje.

Captación de imágenes con Jorge Pérez-Gallego

A continuación, el astrofísico y divulgador Jorge Pérez Gallego ha impartido un taller dedicado a explicar diferentes técnicas de documentación visual de eclipses. Con experiencia internacional y como responsable de la retransmisión del eclipse total de 2024 en Estados Unidos para la National Science Foundation y el National Solar Observatory, ha abordado los elementos esenciales para planificar y registrar un fenómeno de estas características.

Durante la sesión, Pérez-Gallego ha explicado la importancia de realizar todas las capturas de la fase parcial con filtros solares adecuados y de practicar la exposición manual con antelación, evitando el uso de zoom digital. También ha detallado cómo, en la fase de totalidad, es imprescindible retirar el filtro solar, enfocar la corona del Sol y emplear configuraciones que permitan exposiciones más largas, como el modo nocturno. En el caso de grabar vídeo, ha recomendado trabajar siempre con trípode.

Asimismo, se ha expuesto cómo documentar el eclipse con un teléfono móvil de manera eficaz, bloqueando la exposición, y ajustando el enfoque óptico para evitar distorsiones. Se han abordado también aspectos creativos como planificar la composición, registrar la reacción del público o emplear secuencias en time-lapse para captar la evolución del fenómeno.

Finalmente, se han tratado errores habituales que deben evitarse, como mantener el filtro solar durante la fase de totalidad, trabajar con trípodes inestables, perder el foco en momentos críticos o no prever la meteorología, elementos que pueden comprometer la documentación final. Pérez-Gallego insistió en que “la preparación previa es clave para minimizar riesgos en un fenómeno irrepetible”.

Práctica de observación solar adelantada por la meteorología

La jornada tenía previsto concluir con una sesión de observación solar impartida por el personal especializado de Galáctica. Sin embargo, la nubosidad y las precipitaciones previstas para gran parte de la provincia obligaron a adelantar esta actividad del programa del Encuentro, de modo que se celebró finalmente en la mañana del jueves, transformando la plaza de San Juan, en Teruel, en una improvisada sala de observación.

Los asistentes trabajaron con dos telescopios distintos y diferentes filtros, y pudieron observar imágenes en directo del Sol detectando varias características del astro rey en función del instrumental empleado. La actividad permitió comprender de forma práctica los principios de seguridad, uso de filtros y valor informativo de las observaciones solares.

Un taller de trufa negra

El jueves, la programación del Encuentro se completó con un taller dedicado a la trufa negra de Teruel (Tuber melanosporum), impartido por el Panel de Cata de Trufa Negra, gestionado por Atruter, entidad colaboradora del evento. Los participantes pudieron conocer la relevancia económica del sector en la provincia (principal productora mundial), el proceso de cultivo y recolección pieza a pieza con ayuda del olfato canino y las diferencias entre especies comerciales y aromas sintéticos presentes en productos industrializados.

Durante la sesión, que incluyó un análisis organoléptico, los asistentes identificaron notas características como oliva negra, cuero, queso azul o mantequilla, y finalmente con una degustación del conocido como diamante negro de la gastronomía turolense.

“Eclipse: un escondite cósmico”

Además, la tarde del jueves estuvo marcada por la representación del espectáculo “Eclipse: un escondite cósmico”, dirigido por Oswaldo Felipe en el centro sociocultural San Julián. El público pudo disfrutar en primicia de esta propuesta de la Promotora de Acción Infantil (PAI) que combina teatro, divulgación y proyecciones visuales para explicar de manera accesible y emocionante el eclipse total del 12 de agosto de 2026. La obra ofreció un enfoque creativo e innovador que conectó con los más de cien asistentes de todas las edades.

Una jornada para conectar ciencia, territorio y comunicación

El I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad, organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), ha combinado en estas dos jornadas diversas sesiones teóricas y experiencias prácticas con el objetivo de dotar a periodistas y divulgadores de herramientas rigurosas para informar con precisión sobre fenómenos astronómicos. A través de la retransmisión en streaming de la jornada de conferencias, esta cita ha permitido formar a más de cien profesionales de la Comunicación científica, con una representación de, prácticamente, todo el territorio nacional.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación de Teruel a través de la marca Siente Teruel; de Turismo de Aragón, mediante la iniciativa Astroturismo de Aragón, y del Ayuntamiento de Teruel, así como con la colaboración de Galáctica y Caja Rural de Teruel.